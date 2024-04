Ajša Sivka izbrana v ekipo sveta vzhajajočih zvezd

Dvoboji najbolj nadarjenih košarkarjev iz Združenih držav Amerike in preostalega sveta (Nike Hoop Summit) imajo bogato tradicijo, saj bo letošnja izvedba v Portlandu, v ameriški zvezni državi Oregon, že 25. po vrsti. Šele drugič pa se bodo širši košarkarski javnosti predstavila dekleta. Med 24 izbranimi košarkaricami bo na dvoboju 13. aprila tudi Slovenka Ajša Sivka.

Osemnajstletnica si je vabilo prislužila zaradi odličnih iger in napredka, ki ga kaže predvsem v zadnjem letu. Ko so se Slovenke na zadnjem prvenstvu veselile naslova evropskih mladinskih prvakinj, je bila Sivka izbrana za najkoristnejšo igralko prvenstva, vse večjo vlogo pa dobiva tudi v slovenski članski reprezentanci in italijanski evroligaški zasedbi Famila Schio. Tako tudi ne preseneča dejstvo, da se je znašla v izboru za najboljšo mlado igralko letošnje sezone najmočnejšega ženskega klubskega tekmovanja.