Košarka

Aktualni prvaki v napeti končnici boljši od Denverja

Oklahoma City, 10. 03. 2026 08.11 pred 5 minutami 3 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander je v severnoameriški košarkarski ligi NBA izenačil 63 let star rekord Wilta Chamberlaina v doseganju vsaj 20 točk na tekmo, njegova Oklahoma pa je v napeti tekmi med velikanoma zahodne konference premagala Denver Nuggets s 129:126.

Kanadčan je tekmo končal s 35 točkami, 15 podajami in devetimi skoki, s čimer se je izenačil s Chamberlainovim dolgoletnim rekordom 20 točk ali več na 126 zaporednih tekmah, ki ga je Američan dosegel med letoma 1961 in 1963.

Toda rekordni dosežek je bil le opomba pod črto osupljive predstave, v kateri je najkoristnejši igralec (MVP) lige NBA zapečatil slavje Oklahome z zmagovitim metom za tri točke tri sekunde pred koncem. Ko se je bližal podaljšek, je Oklahoma poskusila še z zadnjim metom, ko je Shai Gilgeous-Alexander uspešno zadel trojko s 7,5 metra in domačim zagotovil zmago.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Poskušal sem le odigrati takšno igro, v kateri sem se počutil najbolj udobno," je po zmagi dejal Gilgeous-Alexander, potem ko je na noge spravil domače navijače v Oklahoma Cityju. "Poskušal sem ustvariti prostor za met - pa je padel," je dejal o odločilni potezi tekme.

Gilgeous-Alexander je še dodal, da so Nuggets prisilili Thunder, da dvigne raven igre. "So res dobri tekmeci. Osvojili so prvenstvo, imajo dobre igralce, res dobre trenerje in res dobre načrte," je dejal Gilgeous-Alexander. "Igranje proti njim iz tebe izvabi najboljše. To je raven košarke, ki jo želiš igrati na koncu sezone," je poudaril.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob Kanadčanu sta se izkazala še Jaylin Williams z 29 točkami in Ajay Mitchell s 24. Jared McCain in Isaiah Joe sta dodala vsak po 13 točk. Na drugi strani je Nikola Jokić za Denver dosegel trojni dvojček z 32 točkami, 14 skoki in 13 podajami, Tim Hardaway ml. pa je zbral 28 točk, od tega je zadel osem trojk.

Zmaga Oklahome je podaljšala njen zmagoviti niz na šest tekem. Zdaj ima na vrhu zahoda tri zmage prednosti pred San Antonio Spurs. Denver je zdaj zdrsnil za Los Angeles Lakers Luke Dončića - ti so danes počivali - na šesto mesto, zadnje, ki neposredno vodi v končnico.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

James Harden je z 21 točkami popeljal Cleveland Cavaliers do zmage s 115:101 nad svojim nekdanjim klubom, Philadelphia 76ers. Los Angeles Clippers so nadaljevali lov na končnico in s 126:118 premagali New York Knicks. Kawhi Leonard je bil prvi strelec kalifornijske ekipe z 29 točkami, Bennedict Mathurin jih je dodal 28.

Utah Jazz so s 119:116 premagali Golden State Warriors v olimpijskem Salt Lake Cityju, Brooklyn Nets pa so poteptali Memphis Grizzlies s 126:115.

Liga NBA, izidi:
Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 115:101

Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 126:115

Oklahoma City Thunder - Denver Nuggets 129:126

Utah Jazz - Golden State Warriors 119:116

LA Clippers - New York Knicks 126:118

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba oklahoma city thunder denver nuggets shai gilgeous-alexander

