Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Aktualni svetovni prvaki Nemci zelo zahteven preizkus za slovenske košarkarje

Ljubljana, 08. 08. 2025 08.17 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Slovenska košarkarska reprezentanca se bo danes v Stožicah predstavila v pomlajeni zasedbi in s fizično preobraženim prvim zvezdnikom Luko Dončićem. Njeni tekmeci na prvi prijateljski preizkušnji v pripravah na evropsko prvenstvo bodo aktualni svetovni prvaki Nemci.

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do tedaj odigrali šest tekem - povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu. Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.

Nemčija je v Ljubljano prišla z desetimi igralci, ki so pred dvema letoma v Manili v finalu svetovnega prvenstva za šest točk premagali Srbijo. Med njimi so tudi trije člani moštev NBA - Dennis Schröder (Sacramento Kings), Tristan Da Silva in Franz Wagner (oba Orlando Magic).

Slovenski košarkarji bodo prvo od skupno šestih pripravljalnih tekem pred odhodom na evropsko prvenstvo odigrali proti Nemčiji v razprodanih Stožicah.
Slovenski košarkarji bodo prvo od skupno šestih pripravljalnih tekem pred odhodom na evropsko prvenstvo odigrali proti Nemčiji v razprodanih Stožicah. FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija se bo predstavila brez dveh pomembnih članov, Vlatka Čančarja in Josha Neba, ki ju klub iz Milana zaradi poškodb ni spustil v reprezentanco, a z Luko Dončićem, ki se je v torek priključil izbrani vrsti. Poleg njega so od izkušenejših v reprezentanci Klemen Prepelič, Edo Murić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić in Alen Omić ter kopica mlajših - Leon Stergar, Miha Cerkvenik, Rok Radović, Robert Jurković, Žiga Daneu, Luka Ščuka , Vit Hrabar, Žak Smrekar in Mark Padjen.

"Nemci imajo izjemno kvalitetno igralsko zasedbo. Za nekatere naše fante bo to zelo dober test, za celo ekipo pa prava preizkušnja mentalne in fizične pripravljenosti. Seveda si pred glasnimi navijači želimo zmagati, a to vsekakor ne bo prioriteta. Ob morebitnem porazu ne bomo žalostni, ob zmagi ne evforični. Razmišljati moramo predvsem o sebi in verjamem, da bo tekma dala odgovore, na čem moramo na treningih največ delati. Vsekakor imamo še ogromno prostora za napredek v igri," je za spletno stran KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.

košarka priprave slovenska reprezentanca nemčija prijateljska tekma evropsko prvenstvo
Naslednji članek

Dončić: Če bom zdrav, bom vedno igral za Slovenijo

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065