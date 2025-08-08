Aktualni svetovni prvaki Nemci zelo zahteven preizkus za slovenske košarkarje

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do tedaj odigrali šest tekem - povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu. Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.
Nemčija je v Ljubljano prišla z desetimi igralci, ki so pred dvema letoma v Manili v finalu svetovnega prvenstva za šest točk premagali Srbijo. Med njimi so tudi trije člani moštev NBA - Dennis Schröder (Sacramento Kings), Tristan Da Silva in Franz Wagner (oba Orlando Magic).
Slovenija se bo predstavila brez dveh pomembnih članov, Vlatka Čančarja in Josha Neba, ki ju klub iz Milana zaradi poškodb ni spustil v reprezentanco, a z Luko Dončićem, ki se je v torek priključil izbrani vrsti. Poleg njega so od izkušenejših v reprezentanci Klemen Prepelič, Edo Murić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić in Alen Omić ter kopica mlajših - Leon Stergar, Miha Cerkvenik, Rok Radović, Robert Jurković, Žiga Daneu, Luka Ščuka , Vit Hrabar, Žak Smrekar in Mark Padjen.
"Nemci imajo izjemno kvalitetno igralsko zasedbo. Za nekatere naše fante bo to zelo dober test, za celo ekipo pa prava preizkušnja mentalne in fizične pripravljenosti. Seveda si pred glasnimi navijači želimo zmagati, a to vsekakor ne bo prioriteta. Ob morebitnem porazu ne bomo žalostni, ob zmagi ne evforični. Razmišljati moramo predvsem o sebi in verjamem, da bo tekma dala odgovore, na čem moramo na treningih največ delati. Vsekakor imamo še ogromno prostora za napredek v igri," je za spletno stran KZS dejal selektor Aleksander Sekulić.
