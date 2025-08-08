Aktualni svetovni prvaki Nemci zelo zahteven preizkus za slovenske košarkarje

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do tedaj odigrali šest tekem - povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu. Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.

Nemčija je v Ljubljano prišla z desetimi igralci, ki so pred dvema letoma v Manili v finalu svetovnega prvenstva za šest točk premagali Srbijo. Med njimi so tudi trije člani moštev NBA - Dennis Schröder (Sacramento Kings), Tristan Da Silva in Franz Wagner (oba Orlando Magic).