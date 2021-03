Aldridge novo orožje Brooklyna v boju za naslov

Najbolj razburljiva tekma večera je bila Sacramento - Cleveland. Domači so pri zaostanku dveh točk sekundo in deset desetink pred koncem izvajali avt pod svojim obročem. De'Aaron Foxje žogo vrgel na drugo polovico igrišča v roke Harrisona Barnesa, ki je ob zvoku sirene zadel trojko za zmago. Tekme so minile v senci novice, da je Brooklyn v svoje vrste zvabil novega zvezdnika. LaMarcus Aldridge, udeleženec sedmih tekem All-Star, ki ima v 15 sezonah v ligi NBA povprečje 19,4 točke in 8,3 skoka, je sam odkupil pogodbo s San Antoniom in se do konca sezone preselil v veliko jabolko.

Trener BrooklynaSteve Nash je sezono začel s tako imenovanim Big Two oziroma dvema zvezdnikoma Kevinom Durantom in Kyriejem Irvingom, končal pa jo bo očitno z Big Five, saj lastnik kluba, soustanovitelj skupineAlibaba Joseph Tsai, načrtuje zmagovalni prstan že v drugi sezoni po prevzemu.

Brooklyn Nets so zJamesom Hardnom, Blakom Griffinom, prej omenjenima Durantom in Irvingom ter zdaj še Aldridgeom prvi favoriti za končno zmago.

Izidi:

Washington Wizards - Detroit Pistons 106:92

Milwaukee Bucks - New York Knicks 96:102

Minnesota Timberwolves - Houston Rockets 107:129

San Antonio Spurs - Chicago Bulls 120:104

New Orleans Pelicans - Dallas Mavericks 112:103

(Luka Dončić zaradi bolezni ni igral za Dallas)

Oklahoma City Thunder - Boston Celtics 94:111

Utah Jazz- Memphis Grizzlies 126:110

LA Clippers - Philadelphia 76ers 122:112

Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 100:98