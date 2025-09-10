Svetli način
Košarka

Pohvale Sekulića na račun kapetana: Luka dozoreva in prihaja v najboljša leta

Riga, 10. 09. 2025 09.58 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
3

Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je priprave na letošnje evropsko prvenstvo že začel pod pritiskom, ki se je stopnjeval in po drugem zaporednem porazu na začetku tekmovanja dosegel vrhunec. Takrat je pred novinarje stopil na videz težkega srca, nasmeh na njegovem obrazu pa je izginil. Štiri zmage pozneje stanje ne bi moglo biti bolj drugačno. Svoje varovance v odličnem vzdušju, brez pritiska, pripravlja na četrtfinalni obračun z Nemčijo in verjame, da lahko Slovenija preseneti aktualne svetovne prvake.

Slovenska reprezentanca je dva prosta dneva po osmini finala z veseljem izkoristila, en del strokovnega štaba pa je pridno nabiral nadure. "Veliko dela so imeli v naši zdravstveni službi in predvsem naši fizioterapevti," nam je o zdravstvenem stanju reprezentantov dejal Aleksander Sekulić.

Nemci se lahko pohvalijo z najboljšim napadom na prvenstvu. "So najbolj dominantna ekipa, saj dosegajo več kot 100 točk na tekmo. Pogosto se hranijo s slabim napadom nasprotnikov in ukradenimi žogami. Imajo dobro obrambo in predvsem odličen protinapad. Hitro zaključujejo napade, kar pomeni, da imajo žogo velikokrat v svoji posesti. Na neki način so podobni nam. V napadu bomo morali imeti pameten in učinkovit napad, ne smemo dovoliti, da pridejo do ukradenih žog in tekmo obrnejo v svojo korist s protinapadom," je recept za zmago opisal Sekulić.

V obračunu dveh najboljših napadov na prvenstvu bo torej odločala obramba. "Proti komerkoli smo igrali, so imeli drugačno različico obrambe. Predvsem na Luki. Imajo zelo fizično nadarjeno ekipo, z rokami odlično pokrivajo prostor. S svojo agresijo v obrambi nasprotnike prisilijo v to, da igrajo daleč od obroča, delajo napake in odstopajo od načrtov v napadu. Včasih v dveh ali treh minutah igre naredijo veliko razliko in tekmo prelomijo. To smo začutili tudi v Stožicah, ko so na koncu tretje četrtine naredili delni izid 10:0. Zato so drugačni od ekip, s katerimi smo igrali do zdaj," je nasprotnike analiziral slovenski selektor.

Medtem ko se pri Sloveniji razumljivo vse vrti okoli Luke Dončića, imajo Nemci kar štiri igralce z NBA izkušnjami. Dva v povprečju dosegata več kot 20 točk na tekmo (Franz Wagner 20,7, Dennis Schröder 20,2), Tristan Da Silva (10,5) in Daniel Theis (10,7) pa sta do zdaj v povprečju vpisovala dvomestno število točk. "Imajo dva dominantna igralca, ki nista dominantna samo tu na EuroBasketu, ampak sta uganki za obrambe tudi v najmočnejši ligi na svetu. Izstopata predvsem v tem, da poskušata napadati hitro in preko protinapadov. Izjemna sta v igri ena na ena. Ustaviti ju bomo morali kolektivno. Mogoče sta malo slabša pri metu z razdalje, vseeno pa sta dovolj nevarna, da ju ne moremo puščati sama. Ne smemo popuščati in celotna ekipa se bo morala pripraviti na obrambo proti njima," je najmočnejša orožja Nemcev opisal Sekulić.

Statistika nemške reprezentance na dosedanjih tekmah na evropskem prvenstvu
Statistika nemške reprezentance na dosedanjih tekmah na evropskem prvenstvu FOTO: Sofascore.com

Ključno vlogo pri Sloveniji bo seveda odigral tudi najmlajši kapetan na prvenstvu Luka Dončić, ki je po letu polnem izzivov, sprememb in kritik na tem prvenstvu pokazal drugačen obraz. O njegovi fizični preobrazbi se je veliko govorilo, tisti, ki ga med tekmami na tem prvenstvu bolj pozorno spremljamo, pa smo opazili tudi spremembo v odnosu do soigralcev. "Nisem vedel, da je najmlajši kapetan na prvenstvu. Luka dozoreva. Moramo vedeti, da je v ligo NBA prišel zelo mlad in zelo mlad je tudi dosegal rekorde. Zdaj prihaja v svoja najboljša leta in ena od posledic tega dozorevanja je tudi ta preudarnost na klopi. Ekipo ne vodi le na igrišču, ampak tudi ob njem in pozitivno vpliva nanjo. Tako kot pri vseh stvareh želi zmagati tudi na tekmah in poskuša soigralce pripraviti na to, da ne glede na to, kaj se dogaja na igrišču, dajo vse od sebe. Ne želi, da razpademo, ampak držimo skupaj do konca," je razvoj košarkarja, ki ga v selektorski vlogi spremlja že peto leto, opisal Sekulić.

Selektor je, tako kot počne že celotno prvenstvo, znova opozoril na umazane trike nasprotnikov, ki kapetana slovenske reprezentance poskušajo ustaviti na vse možne načine. "To je zelo značilno za to prvenstvo. Luko čuvajo z legalnimi in manj legalnimi prijemi. Ves čas je v kontaktu in ves čas prejema udarce. Enako je bilo tudi na zadnji tekmi. Pomembno je, da ostane miren in ima ob sebi soigralce, ki ga bodo zaščitili na pravi način," je zaključil Sekulić.

4krogci
10. 09. 2025 10.20
+1
Kaj ze zocno je sekulic do zdej nardil? 😂😂😂
ODGOVORI
1 0
sentilj54
10. 09. 2025 10.14
Danes se bo videla prava vrednost ekipe.
ODGOVORI
0 0
Rok Poteko
10. 09. 2025 10.10
Star je 26. Zlata leta so že mimo. Počasi in na žalost bo konec tega “Luka” obdobja. Zdravo obdobje Padjen.
ODGOVORI
0 0
