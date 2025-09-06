Aleksander Sekulić: Jaz sem zelo optimističen selektor

Slovenska košarkarska reprezentanca je šele v soboto, dan pred obračunom osmine finala z Italijo, prvič opravila trening v Latviji. Medtem ko je v sosednji Areni Riga potekal obračun med domačo Latvijo in Litvo, je pred zbrane novinarje stopil selektor slovenske reprezentance, ki je po odlični predstavi proti Izraelu na zadnjem obračunu skupinskega dela veliko bolj samozavestna in mirna pred bitko z Italijani.

Tekma med italijansko in slovensko reprezentanco bo marsikje predstavljena kot bitka med obrambo in napadom, med kolektivom in posameznikom, med zvezdo in ekipo. Slovenija je v skupinskem delu v povprečju dosegala slabih 15 točk več od Italije (93,8–79,2). Le potencialni četrtfinalni nasprotnik zmagovalca tega obračuna, Nemčija, je do zdaj na tekmo beležila več točk (102,3). Na drugi strani je Italija do zdaj nasprotnikom dovolila le 66,6 točke na tekmo (Slovenija 90,4), kar pomeni, da se lahko pohvali z najboljšo obrambo na prvestvu. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić se dobro zaveda, da bo pritisk Italijanov v obrambi na trenutke neznosen. "Mislim, da imajo dva igralca, ki imata več kot 10 točk na tekmo. To sta Simone Fontecchio (15,6) in Mouhamet Diouf (10,2). Vsi ostali so med šestimi in 10 točkami, kar kaže, da imajo široko klop. Igrajo kolektivno igro. Veliko je rotacij in ne dovolijo ti, tudi če naredijo napako. Drug drugemu krijejo hrbet. Hitro stečejo v rotacije. Hitro so ti 'na roki', tako da je čas, ki ga imaš na voljo, zelo kratek. Res jih je užitek včasih gledati, kako igrajo obrambo," je nedeljskega nasprotnika pohvalil selektor Slovenije.

Slovenski strokovni štab, na čelu s selektorjem Aleksandrom Sekulićem je pripravljen na nedeljski obračun z Italijo. FOTO: Profimedia icon-expand

Za Luko Ščuko, Leona Stergarja,Roberta Jurkovića,Martina Kramplja, Marka Padjena in Roka Radovića bo nedeljski obračun prvi v izločilnih bojih na velikem reprezentančnem tekmovanju. Kljub temu se Sekulić zanaša na izkušnje drugih igralcev in predvsem samozavest Luke Dončića. "Jaz sem zelo optimističen selektor. Veliko govorimo o tem, da je v ekipi že zdaj veliko novih igralcev. Veliko se jih prvič sooča s tako tekmo. Jaz pri njih še nisem opazil spremenjene govorice telesa. Zagotovo pa bo ta tekma vplivala na določene od njih, ampak ne samo za nas, to velja tudi za nasprotnika. Tisto, kar me navdaja z optimizmom, je, da imamo Luko, ki je zelo razpoložen, zelo motiviran, zelo dobro pripravljen. Ob sebi ima igralce, ki so že okusili take tekme, in potem bo tudi za tiste, ki so novinci na takem tekmovanju oziroma v taki situaciji, veliko lažje," je samozavesten Sekulić.

Statistična primerjava Italije in Slovenije v skupinskem delu tekmovanja FOTO: Sofascore.com icon-expand

Selektor Italije Gianmarco Pozzecco je v pogovoru z mediji pred obračunom poudaril dejstvo, da Italija Slovenije ni premagala od daljnega leta 2006. Zadnjič sta se reprezentanci srečali na obračunu za sedmo mesto na zadnjem svetovnem prvenstvu v Manili. Takrat je Luka Dončić tekmo zaključil z 29 točkami, 10 skoki in osmimi asistencami, vpisal pa je tudi kar devet izgubljenih žog, kar priča o tem, da Italija pod Pozzeccom nikoli ne popušča v obrambi. "Mi smo pregledali vse njihove tekme. Probali smo se osredotočiti na tisto tekmo na svetovnem prvenstvu, kjer so bili v zelo podobni zasedbi, z istim trenerjem in igrali so proti Luki. Videli bomo, ali bodo igrali podobno ali ne. Še enkrat znova pa moram poudariti, da so, ko imamo Luko, ta prilagajanja precej lažja in imamo kar nekaj orožij v napadu," je svojo analizo jutrišnjega obračuna podelil Sekulić.