Košarka

Solze bojevnikov po bolečem porazu: 'Pokazali smo, kako se bori za državo'

Riga, 11. 09. 2025 06.00

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
0

Prizori v prostoru za izjave po bolečem porazu Slovenije proti Nemčiji v četrtfinalu evropskega prvenstva so bili za ljubitelje košarke v Sloveniji srce parajoči. Prav vsi slovenski košarkarji so pred novinarje stopili z mešanico ponosa, jeze in bolečine v srcih, ki so malo pred tem skupaj bila le za en cilj, zmago proti svetovnim prvakom, ki jim naposled ni bila usojena.

Rok Radović je tekmo zaključil s štirimi točkami, petimi skoki in dvema asistencama, a njegov doprinos k dobri igri Slovenije se ne more meriti zgolj s statističnim učinkom. Po bolečem porazu nam je vidno čustven lahko dejal le: "Ponosen sem na fante, samo to bom rekel."

 Njemu je sledil Aleksej Nikolić, ki je tekmo zaključil s petimi osebnimi napakami in cmokom v grlu ob misli na vse, kar je vložil ne zgolj v sinočnjo tekmo, ampak tudi v vse pred njo."Bili smo blizu, Nemci so zasluženo zmagali. Ponosen sem, hkrati pa ne bom rekel, da sem tudi razočaran, saj mislim, da gremo lahko domov z dvignjeno glavo. Tu smo pustili pečat. Pokazali smo, kako se bori za državo in kako se pustita srce in duša na igrišču," nam je sprva dejal.

Marsikdo je dvomil v to reprezentanco, ne zgolj slovenska javnost. "Pokazali smo, kako se boriti in kako biti ena celota, ko drugi v nas niso verjeli. Mi smo ves čas verjeli, da se lahko povežemo. Iz tekme v tekmo smo dokazovali, da smo izjemna ekipa. Tudi mi smo si zaslužili napredovanje, ampak enostavno so bili oni boljši," je s solzami v očeh dejal košarkar, ki je proti Nemčiji poleg odličnega dela v obrambi, v statistiko vpisal štiri točke, štiri skoke, pet asistenc in eno ukradeno žogo, na žalost pa tudi s petimi osebnimi napakami.

Kljub bolečini ob koncu tekmovanja, je hvaležen, da je bil del reprezentance na tem prvenstvu:"Uživali smo v vsakem trenutku na igrišču. Ko je bilo dobro in ko je bilo slabo. Igrali smo drug za drugega. Uživali smo in verjamem, da bomo tudi v prihodnosti kazali, kako se igra za reprezentanco."

Del reprezentance, vsaj kot igralec, pa po lastnih besedah ne bo več Edo Murić, ki je proti Nemčiji stotič zaigral v dresu slovenske reprezentance."On je zgled vsem. Na vsakem zboru je z velikim ponosom predstavljal svojo državo in to se tudi vidi po številu nastopov. Škoda, ker se ni drugače izšlo, da bi še malo podaljšali tudi za njega, ampak nimamo si česa očitati," je Murića, nekdanjega klubskega soigralca, pohvalil košarkar Cedevite Olimpije.

Nikoliću je sledil še en v dolgi vrsti junakov na tekmi, Gregor Hrovat. "To, da smo Nemčijo pripravili, da proti nam trpi vseh 40 minut in je trepetala proti nam, je velika pohvala za nas. Vsi smo res dali vse od sebe za to prvenstvo. Rastli smo iz tekme v tekmo in lahko gremo dvignjenih glav domov," nam je ponosno dejal košarkar, ki je tekmo po čudežu zaključil brez ukradene žoge v statistiki, čeprav je bil izjemen v obrambi.

Tudi on se je z veseljem ozrl na začetek priprav in pot, ki jo je do tu prehodil s soigralci. "Z mladimi igralci, ki so prišli, se res dobro poznamo in smo se povezali. Smo več kot zgolj ekipa, smo družina. Skoraj vsako poletje smo skupaj. Že prvi dan, ko smo se dobili na Rogli, smo naredili načrt, kako bo vse skupaj izgledalo in na prvenstvu smo pokazali res dobro igro," je zadnje mesece v družbi pisane druščine slovenskih reprezentantov opisal košarkar francoskega Dijona.

Tekmo je zaključil z 11 točkami, štirimi skoki in tremi asistencami, predvsem pa z občutkom ponosa: "V veliko čast mi je nositi ta dres. Vedno, ko bom zdrav, bom predstavljal ta grb. V tem trenutku je težko, ampak lahko smo ponosni nase."

aleksej nikolić slovenija nemčija eurobasket
