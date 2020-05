Alen Hodžić iz Kopra v Ljubljano

Sedemindvajsetletni Alen Hodžić ne skriva zadovoljstva, da je po treh uspešnih sezonah, ki jih je preživel na slovenski obali, zamenjal klubske barve.



"Zelo vesel sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Poznam sistem igre glavnega trenerja Jurice Golemca, zato menim in upam, da ne bom imel težav pri tem, da se vklopim v moštvo. Številne soigralce poznam že z reprezentančne akcije, z nekaterimi pa sem tudi že delil garderobo. Komaj čakam tekme, komaj čakam, da spoznam navijače, hkrati pa se veselim začetka nove tekmovalne sezone. Ob tej priložnosti se želim zahvaliti tudi Koper Primorski za tri sezone, ki sem jih preživel v tem klubu,"je ob prihodu v Ljubljano za uradno spletno stran Cedevite Olimpije dejal Hodžić, ki bo tako znova združil moči s trenerjem Jurico Golemcem.



"Zelo smo srečni, da se je Alen Hodžić odločil, da se pridruži Cedeviti Olimpiji. Alena zelo dobro poznam, saj sem z njim preživel dve sezoni in pol. Gre za izrednega borca in zmagovalca. Nikomur ne bo dopustil, da ga nadigra. V naše moštvo smo sprejeli garača in borca, košarkarja s karakterjem, ki bo dal vse od sebe, da njegova ekipa doseže zmago,"pa je ob prihodu svojega starega novega varovanca povedal zadovoljni strateg 'zmajev' Jurica Golemac.