Alen Omić se po šestih letih vrača v Zmajevo gnezdo

Omić s seboj prinaša bogate izkušnje iz evropskih tekmovanj. Ne nazadnje se je v dresu Unicaje iz Malage pred dobrimi štirimi leti veselil zmage v 7DAYS Eurocupu, ne gre pa pozabiti tudi njegovih odličnih predstav v dresih beograjske Crvene Zvezde in podgoriške Budućnosti tako v elitni Evroligi kot v regionalni ligi ABA. "Srečni smo, da je Alen podpisal pogodbo s Cedevito Olimpijo. Kar nekaj časa smo 'koketirali' o njegovi vrnitvi in uspelo se nam je dogovoriti. Gre za še enega otroka Olimpije, ki je zelo mlad nosil dres ljubljanskega kluba, zdaj pa se je vrnil v Stožice kot zelo izkušen in dober igralec. Zagotovo nam bo priskočil na pomoč v igri pod obema obročema. Alen je fant, ki ima pravi značaj, poudarjam pa, da nam bo zagotovo prinesel dodatno kvaliteto in srečni smo, da se je vrnil nazaj domov," je povedal zadovoljni trener Golemac.

Tudi Alen ni skrival navdušenja ob vrnitvi v Zmajevo gnezdo: "Vesel sem, da sem spet član Cedevite Olimpije in veselim se igranja pred domačimi navijači. Zelo veliko mi pomeni, da lahko igram za klub z visokimi cilji, obenem pa je moja družina blizu, saj so prav oni moja največja podpora. Vem, da ima Cedevita Olimpija v tej sezoni velike ambicije, zato bom dal vse, kar je v moji moči, da jih uresničimo in se skupaj veselimo ob čim več zmagah."