Omić po vrnitvi v Ljubljano: Stožice so zame drugi dom

Nekdanji slovenski reprezentant Alen Omić se je po šestih letih igranja v tujini vrnil v slovensko prestolnico, kjer bo pri Cedeviti Olimpiji združil moči z nekaterimi že poznanimi obrazi. Kljub ponudbam iz tujine se je na koncu odločil za vrnitev v Ljubljano, njegova največja želja pa je, da bi bila dvorana v Stožicah, ki je zanj najlepša v Evropi, znova polna gledalcev.

"Iskreno vesel sem, da sem se vrnil. Razlog za vrnitev je družina, tu imam ženo in dva otroka. Želim si, da bi izpolnili vse cilje, ki jih imamo, in naredili korak naprej – tudi sam si želim narediti korak naprej. Želel bi si tudi, da bi bile Stožice še enkrat tako polne, kot so bile takrat, ko smo z Olimpijo igrali v Evroligi. Naredili bomo vse, da bi se to zgodilo ... To pomeni dobre tekme in zmage in verjamem, da bodo navijači tukaj z nami," so bile uvodne besede Alena Omića za zbrane predstavnike medijev.

Omić je bil zadnjih šest let pravi športni popotnik, saj je igral za kar devet klubov v sedmih različnih državah, pri 29 letih pa se je odločil za vrnitev v Slovenijo. S Cedevito Olimpijo so ga povezovali že vse od poletja, naposled pa je le okrepil zeleno-oranžni klub: "Res je, imel sem tudi nekaj ponudb iz tujine, a se podpis ni zgodil in vsakič, ko se pogajaš s klubom, izgubiš teden, dva tedna, lahko tudi en mesec. Tako da sem na nek način upal, da bom igral v tujini, kar pa se ni zgodilo, in ko je Cedevita Olimpija še enkrat poklicala, sem rekel samo 'ja'."

Trener zmajev, Jurica Golemac, bo dobil z Omićevimi 216 centimetri najvišje orožje pod košem: "Govorila sva, ko sem podpisal pogodbo. Kot trener želi energijo, zmage, dokazovanje, borbo ... To mu bom dal, za to mu ni treba skrbeti. Zato sem prišel sem. Ne glede na to, ali sem v Milanu ali Ljubljani, bom dal na parketu vse od sebe in tudi jaz sem mu rekel, da želim v tej sezoni čim več zmag," je o pogovoru s trenerjem dejal visokorasli Omić.

icon-expand Je Omić manjkajoči kos sestavljanke v igri Jurice Golemca? FOTO: Damjan Žibert

Medtem ko Cedevita Olimpija v regionalni Ligi ABA igra dokaj dobro (s petimi zmagami in štirimi porazi so trenutno na petem mestu), pa jim v evropskem pokalu (7DAYS EuroCup) ne gre po načrtih. Po treh zaporednih porazih so zmaji na osmem mestu skupine B. Omić verjame, da lahko formo s trdim delom popravijo:"Zgodi se tudi slabši dan, to je življenje, to je košarka. Treba je trenirati, se zapreti v dvorano in delati ter napredovati, ko pridejo tekme, pa je treba biti pripravljen in iti na zmago. Mislim, da se bo, ko bomo začeli trenirati kot ekipa, vse uskladilo in bo naša košarka lepša in boljša."

V Bosni rojeni center, ki je Slovenijo zastopal na svetovnem prvenstvu Elta 2014 in na evropskem prvenstvu leta 2015, je pod novim delodajalcem že opravil samostojni trening, soigralcev pa še ni spoznal: "Že včeraj sem treniral s pomočnikom trenerja, opravila sva dober trening. Danes se priključijo še ostali, fantje, ki so v reprezentanci, pa pridejo kasneje. Mogoče bom potreboval nekaj časa, da bom 'prišel v kontakt' in se vrnil v igro pet na pet, ki je nisem igral od 25. junija, ko sem imel zadnjo tekmo v Franciji. Mislim, da potrebujem nekaj dni in bo vse okej."

Poletje, v katerem je bil brez delodajalca, je preživel z družino v domačih Domžalah, ves čas pa je tudi pridno treniral: "Treniral sem v Domžalah s trenerjem Dejanom Čikićem, ki me je pripravljal tri ali štiri mesece, zato bi se mu rad ob tej priložnosti še enkrat zahvalil. Super je bilo delati z njim, naslednje poletje bomo jaz, on in Jaka Klobučar znova sodelovali."

V Ljubljani je Omić že igral med letoma 2012 in 2015, zato dvorano v Stožicah, pa tudi nekatere soigralce že dobro pozna. Moči bo znova združil z nekaterimi košarkarji, ki jih pozna iz svojega prvega obdobja pri Olimpiji ali pa iz reprezentančnih akcij: "Zame je to (dvorana Stožice, op. a.) drugi dom. Moj prvi dom je v Domžalah, kjer živim, to pa je moj drugi dom, saj sem tukaj preživel že tri leta. Tu poznam vse, ni mi treba razlagati, kje je slačilnica. Tu sem že veliko dal od sebe in še bom dal, moja želja je kariero končati tukaj. Fante – razen tujcev, s katerimi se še nisem pogovarjal – že poznam. Jaka (Blažič), Edo (Murić), Luka (Rupnik) in ostali, s katerimi sem že igral tukaj ali v reprezentanci, so bili vsi veseli, da bom prišel, tako da tudi jaz komaj čakam, da jih vidim."

icon-expand Edo Murić in Alen Omić FOTO: Aljoša Kravanja

V zadnjem obdobju je Omić pogosto menjal klube , sedaj pa se je 29-letnik pripravljen ustaliti v Ljubljani. "V življenju moraš biti na vse pripravljen. Bomo videli, kaj bodo prinesli časi, sedaj sem v klubu tri dni in videli bomo ... Če bo vse potekalo tako, kot mora, zakaj pa ne," je odgovoril na vprašanje, ali se v slovenski prestolnici vidi dolgoročno. Za konec pa je podal še svoje mnenje o stoženski dvorani: "Najlepša, najboljša dvorana v Evropi. Marsikje sem že igral, najlepše pa mi je igrati prav v tej dvorani."