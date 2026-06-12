Aleš Pipan nov trenerski izziv našel na domačih tleh

Aleš Pipan se po treh desetletjih vrača v Maribor, kjer je začel uspešno trenersko kariero. Pipan je ekipo Branika, takrat Satexa, vodil med januarjem 1994 in marcem 1996. V tistem času je ekipo popeljal do polfinala državnega prvenstva in v tekmovanje za evropski pokal Radivoja Koraća.

Po odhodu iz Maribora je v bogati trenerski karieri vodil Pivovarno Laško in se prebil do evrolige, prav tako se je s Krko uvrstil v prestižno evropsko klubsko tekmovanje. Bil je prvi selektor, ki je Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo. To je bilo leta 2006. S Slovenijo se je dvakrat uvrstil v četrtfinale evropskega prvenstva. Vodil je še reprezentanci Poljske (2010–2013) in Severne Makedonije (2013), bil je trener ljubljanske Olimpije, ekipo Zadra pa je vrnil med najboljše klube v regionalni ligi Aba.

Z Anwilom je osvojil poljski pokal, z MZT Skopje pa bil dvakrat makedonski prvak. Bil je še trener Šentjurja in Laškega, nazadnje pa je bil za krmilom kosovskega ligaša Golden Eagle Ylli iz Suve Reke. Gre za trenerja, pod katerega taktirko so zrasli številni slovenski košarkarski asi.