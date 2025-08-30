Svetli način
Francija, najmlajša ekipa na prvenstvu s selektorjem, ki vodi sina nekdanjega soigralca

Katovice, 30. 08. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Milan Doknić
Komentarji
2

Vzdušje okoli francoske reprezentance po prepričljivi zmagi na prvi tekmi letošnjega evropskega prvenstva proti Belgiji ne bi moglo biti bolj drugačno od tistega, ki vlada okoli slovenske. Najmlajša reprezentanca na letošnjem EuroBasketu v Katovice ni prispela z velikimi pričakovanji javnosti. Novi selektor Frederic Fauthoux na Poljskem ne more računati na zvezdnika NBA Rudyja Goberta in Victorja Wembanyamo ter številne druge izkušene košarkarje, ki so bili redni udeleženci velikih tekmovanj v minulih letih. Kljub temu pa so njegovi mladi varovanci zelo optimistični pred obračunom s Slovenijo in Luko Dončićem in verjamejo, da bodo drugo tekmo zaključili z zmago.

20-letni Alexandre Sarr je bil lansko leto drugi izbor na naboru lige NBA.  V minuli sezoni je v dresu Washington Wizards na tekmo v povprečju dosegal 13 točk in šest skokov. V minuli sezoni je enkrat igral proti Luki Dončiću, ki je v zmagi Dallasa proti Washingtonu vpisal trojni dvojček z 21 točkami, 10 skoki in 10 asistencami. 213 centimetrov visoki krilni center se dobro zaveda, kako nevaren je lahko slovenski zvezdnik, saj si je ogledal tudi obračun Slovenije s Poljsko, na katerem je Dončić zabeležil kar 34 točk. "Izjemen igralec. Zelo impresivno je, kaj mu je v ligi NBA uspelo kot Evropejcu. Jutrišnja tekma bo za nas odlična priložnost, da se pomerim z njim," je o enem največjih zvezdnikov v svetu športa dejal mladenič, ki je s francosko reprezentanco U17 leta 2022 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu, leto pozneje pa je bil član reprezentance U19, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila srebro.

Luka Dončić
Luka Dončić FOTO: Fiba

Francoski mladeniči delujejo zelo sproščeno in neobremenjeno, kar je nenavadno za igralce francoske reprezentance, ki so bili v preteklosti velikokrat tarče nezadovoljstva zahtevne francoske javnosti in medijev. "Vsi se zelo dobro razumemo. Skoraj vsi smo približno isto stari. Vsi imamo isti cilj in lepo je biti del dobre skupine z dobro kemijo," je svoje soigralce pohvalil eden najbolj nadarjenih mladih evropskih košarkarjev. 

Njegov trener na Poljskem ni nekdanji dolgoletni selektor Francije Vincent Collet, ampak Frederic Fauthoux, ki je bil dolgoletni reprezentančni soigralec Stephana Risacherja, očeta trenutnega reprezentanta Francije Zaccharieja Risacherja, ki je bil lansko leto prvi izbor na naboru lige NBA, obračun z Belgijci pa je zaključil z 10 točkami, dvema skokoma in dvema asistencama. 20-letnik je kljub mladosti že zdaj zelo izkušen. 

"Veseli me, da sem del tega novega moštva in nove generacije. Igramo trdo, z veliko energije in dobro obrambo. To energijo moramo vzdrževati do konca evropskega prvenstva," je recept za zmago Francije opisal prvi izbor na lanskem naboru za ligo NBA.

Preberi še Sekulić je udaril nazaj: Ne vem, zakaj se iščejo afere in negativne stvari

"Gerschon je odličen kapetan. To vlogo je sprejel z veseljem, saj je odličen vodja. Zelo sem vesel, da lahko igram z njim. Kemija med nami je res dobra, kar nam lahko zelo pomaga," je svojega kapetana dodatno pohvalil mladenič, ki predstavlja prihodnost francoske košarke.

"Ne vem, zakaj je toliko mladih francoskih košarkarjev v ligi NBA. Zagotovo je velika prednost to, da lahko igramo na profesionalni ravni že v zgodnji mladosti. Tako hitro začutimo pritisk. Jaz sem bil del profesionalnega moštva že z zgolj 16 leti, takrat sem z ASVEL-om igral tudi že v Evroligi. Zato imam že zdaj veliko izkušenj in vsak dan napredujem," je svojo pot do evropskega prvenstva opisal košarkar, ki upa, da bo Francija v drugem krogu EuroBasketa premagala Luko Dončića in Slovenijo.

borjac
30. 08. 2025 09.20
+1
Francija je zelo mlada ekipa , ki a ima SELEKTORJA , Slovenija ima povprečno ekipo , z resničnim mojstrom Luko , nimamo pa SELEKTORJA .
ODGOVORI
1 0
Pa kaj
30. 08. 2025 09.10
-1
Sekula..povedi nas, na manj, kot 30 pik zaostanka ❤️
ODGOVORI
0 1
