Francija, najmlajša ekipa na prvenstvu s selektorjem, ki vodi sina nekdanjega soigralca

20-letni Alexandre Sarr je bil lansko leto drugi izbor na naboru lige NBA. V minuli sezoni je v dresu Washington Wizards na tekmo v povprečju dosegal 13 točk in šest skokov. V minuli sezoni je enkrat igral proti Luki Dončiću , ki je v zmagi Dallasa proti Washingtonu vpisal trojni dvojček z 21 točkami, 10 skoki in 10 asistencami. 213 centimetrov visoki krilni center se dobro zaveda, kako nevaren je lahko slovenski zvezdnik, saj si je ogledal tudi obračun Slovenije s Poljsko, na katerem je Dončić zabeležil kar 34 točk. "Izjemen igralec. Zelo impresivno je, kaj mu je v ligi NBA uspelo kot Evropejcu. Jutrišnja tekma bo za nas odlična priložnost, da se pomerim z njim," je o enem največjih zvezdnikov v svetu športa dejal mladenič, ki je s francosko reprezentanco U17 leta 2022 osvojil bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu, leto pozneje pa je bil član reprezentance U19, ki je na svetovnem prvenstvu osvojila srebro.

Francoski mladeniči delujejo zelo sproščeno in neobremenjeno, kar je nenavadno za igralce francoske reprezentance, ki so bili v preteklosti velikokrat tarče nezadovoljstva zahtevne francoske javnosti in medijev. "Vsi se zelo dobro razumemo. Skoraj vsi smo približno isto stari. Vsi imamo isti cilj in lepo je biti del dobre skupine z dobro kemijo," je svoje soigralce pohvalil eden najbolj nadarjenih mladih evropskih košarkarjev.

Njegov trener na Poljskem ni nekdanji dolgoletni selektor Francije Vincent Collet, ampak Frederic Fauthoux, ki je bil dolgoletni reprezentančni soigralec Stephana Risacherja, očeta trenutnega reprezentanta Francije Zaccharieja Risacherja, ki je bil lansko leto prvi izbor na naboru lige NBA, obračun z Belgijci pa je zaključil z 10 točkami, dvema skokoma in dvema asistencama. 20-letnik je kljub mladosti že zdaj zelo izkušen.

"Veseli me, da sem del tega novega moštva in nove generacije. Igramo trdo, z veliko energije in dobro obrambo. To energijo moramo vzdrževati do konca evropskega prvenstva," je recept za zmago Francije opisal prvi izbor na lanskem naboru za ligo NBA.