Ali odhod Olimpijinega Litovca v Španijo sprošča mesto novemu igralcu?

V tekmovalni sezoni 2024/25 je Geben zaenkrat zaigral na 13 tekmah AdmiralBet lige ABA in 12 tekmah BKT EuroCupa. Medtem ko v Evropskem pokalu v povprečju na parketu preživi malo več kot 14 minut na tekmo in dosega 4,8 točke ter 3,1 skoka, v regionalni ligi beleži 5,9 točke in 2,2 skoka v 10 minutah in 24 sekundah na parketu.