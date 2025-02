OGLAS

Luka Dončić in LeBron James FOTO: AP icon-expand

Pravzaprav so se govorice, da bo najboljši strelec vseh časov, LeBron James, okrepil Golden State Warriors, začele že pred tednom dni, a jih je le malokdo jemal resno. Toda menjava na relaciji Dallas Mavericks–Los Angeles Lakers–Utah Jazz je pokazala, da so možni še bolj neverjetni scenariji, saj je 25-letni Luka Dončić veljal za drugega najbolj zaželenega igralca za prihodnost v ligi NBA, takoj za Victorjem Wembanyamo.

Temu pritrjuje dejstvo, da so pogajanja med Mavericksi in Lakersi potekala v popolni tajnosti in da zanje niso vedeli niti Dončić in Anthony Davis, niti sam LeBron, ki ima sicer pri Lakersih praviloma močan vpliv ter v takšnih primerih iščejo njegovo odobritev.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kaj bi vam bilo bolj všeč? Raje bi videl/a, da LeBron James zapusti Lakerse Upam, da bo LeBron James ostal pri Lakersih, z Luko Dončićem bosta dober par Moški Ženska Raje bi videl/a, da LeBron James zapusti Lakerse 0 Upam, da bo LeBron James ostal pri Lakersih, z Luko Dončićem bosta dober par 0 Raje bi videl/a, da LeBron James zapusti Lakerse 0 Upam, da bo LeBron James ostal pri Lakersih, z Luko Dončićem bosta dober par 0 Raje bi videl/a, da LeBron James zapusti Lakerse 0 Upam, da bo LeBron James ostal pri Lakersih, z Luko Dončićem bosta dober par 0 Skupaj Moški Ženska file-new-2 Ali prihod Dončića prinaša odhod Jamesa?

Po odhodu Davisa tanki pod obročem in oslabljeni v obrambi James in Dončić veljata za podoben profil igralcev in na papirju ne delujeta kot kombinacija, ki bi se lahko dobro izpopolnjevala, poleg tega pa so Lakersi po odhodu Davisa še izjemno tanki pod košem, zato je pričakovati, da bo do četrtka, ko poteče rok trgovanja, še precej pestro na 'trgu' lige NBA.

Lakersi s 40-letnim Jamesom in k poškodbam nagnjenim Davisom ter skoraj brez kapitala na prihodnjih naborih so bili zelo slabo postavljeni za prihodnost, torej obdobje po LeBronovi neizogibni upokojitvi. So pa s 25-letnim slovenskim superzvezdnikom dobili igralca, okoli katerega lahko gradijo ekipo za naslednjih 10 let.

Primerjava: Luka Dončić vs. Anthony Davis FOTO: Sofascore.com icon-expand

LeBron in Curry? James že dolgo fantazira o Stephenu Curryju kot soigralcu in je velik prijatelj Draymonda Greena. Omenjena košarkarja sta člana Warriorsov, zato verjetno ne bi imel nič proti odhodu v San Francisco. LeBron ima sicer za razliko od Dončića in Davisa v svoji pogodbi "no trade" klavzulo, ki mu daje pravico veta na vsako menjavo, ki mu ni všeč.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči