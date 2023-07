Alibegović iz Olimpije v Turčijo

Amar Alibegović je v sezoni 2022/23 v dresu Cedevite Olimpije zaigral na 27 tekmah AdmiralBet lige ABA in 15 tekmah 7DAYS EuroCupa. V regionalni ligi je v povprečju na parketu preživel 21,7 minute, dosegal pa 11,1 točke in 4,9 skoka na obračun, v Evropskem pokalu pa je beležil 9,1 točke in 3,8 skoka na tekmo.