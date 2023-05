Alilović opozarja: Končnice proti Partizanu še nismo igrali

Da je Partizan proti Olimpiji jasen favorit, ni treba izgubljati besed. Navsezadnje gre za moštvo, ki je redni del Evrolige zaključilo na visokem šestem mestu, nato pa v četrtfinalu proti kasnejšemu prvaku Realu izpadlo šele po petih tekmah. In to po tem, ko je že vodilo z 2:0. A kot vsaka, ima tudi za zgodba dve plati. Zmajem namreč Beograjčani v zadnjem obdobju zelo ustrezajo. Ljubljančani so dobili štiri od zadnjih petih medsebojnih tekem. V tej sezoni lige Aba sta obe moštvi slavili na domačem terenu.

Redni del je treba pozabiti, končnica je drugačno tekmovanje

"Vsi nestrpno pričakujemo, da se polfinale začne. Igramo proti atraktivni ekipi, ki je bila šesta v Evroligi in prva v ligi Aba. V rednem delu je bil rezultat 1:1, ampak to sedaj ne šteje. Play-off je povsem drugačno tekmovanje. Odločale bodo malenkosti – obramba, skok, dnevna forma. Izkušnje so na njihovi strani. Zavedamo se, da ne bomo imeli možnosti, če ne bomo igrali obrambe na vrhunskem nivoju. In to fantom ves čas dopovedujem. Temu smo na treningih dajali največ poudarka," je pred odhodom v Beograd poudaril Miro Alilović.