All-star: Razburljiv obračun v Chicagu pripadel LeBronu in Dončiću

Pred začetkom ekshibicijskega dvoboja v vetrovnem mestu so se še enkrat več poklonili tragično preminulemu Kobeju Bryantu in njegovi hčerki Gianni, pri čemer so člani zasedbe Giannisa Antetokounmpa na svojih dresih nosili številko 24, člani nasprotne zasedbe LeBrona Jamesapa številko 2.



Če je bil obračun na 69. All-Star vikendu v Chicagu v prvih treh četrtinah bolj prijateljskega značaja, pa se je pošteno "zaiskrilo" v zadnjem delu igre, ko je bilo po spremenjenem formatu tekmovanja za zmago potrebno doseči 157 točk. Vsaka od uvodnih treh četrtin v ustaljeni dolžini 12 minut je bila namreč obravnavana kot posamična tekma, zmagovalna zasedba vsake od omenjenih četrtin pa je prejela po 100.000 dolarjev, ki so jih namenili izbrani dobrodelni organizaciji iz Chicaga.

Moštvo LeBron James vs moštvo Giannis Antetokounmpo 157:155

1. četrtina: 53:41

2. četrtina: 30:51

3. četrtina: 41:41

Izid po treh četrtinah: 124:133 za moštvo Giannisa Antetokounmpa.



Po izteku 36 minut igre so sešteli vse izide po prvih treh četrtinah in višji vsoti (kot je razvidno zgoraj) prišteli dodatnih 24 točk, kar je postal ciljni izid za skupnega zmagovalca brez časovne omejitve zadnje četrtine. Moštvo prvega zvezdnika Lakersov je tako za končno zmago prejelo še dodatnih 200.000 dolarjev, ki bodo namenjeni socialno ogroženim posameznikom oziroma družinam.



Začetek po Lukovih 'notah'