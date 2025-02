All-Star tekma: V novem formatu najuspešnejši 'stari mački'

Nedeljska glavna tekma zvezd All-Star je zaokrožila vikend dogajanja v San Franciscu. No, če smo natančnejši, smo tokrat videli kar tri tekme, saj so organizatorji dogodka v letošnji sezoni spremenili format. Košarkarji tako niso več razdeljeni v dve ekipi po 12 igralcev, ampak v tri ekipe s po osmimi igralci. Četrta ekipa je sestavljena in obetavnih talentov. Gre za drugačen sistem, pri čemer smo tokrat poleg košarkarskih vragolij, videli tudi kar precej tekmovalnega naboja. Nekaj več dinamike se je vseeno pogrešalo, nekatere sodniške odločitve pa tudi niso bile povsem jasne.

OGLAS

Le kakšno uro pred dogodkom je postalo jasno, da na tekmi zaradi poškodbe ne bo zaigral LeBron James. To je zanj že 21. tovrsten dogodek. Slednje je nekoliko razburilo oboževalce. FOTO: AP icon-expand

Letošnji vikend All-Star je potekal v Chase Centru v San Franciscu in že pred nedeljskim glavnim dogodkom smo videli kar nekaj spektakularnega dogajanja. Košarkarski superzvezdniki z gostiteljem Stephenom Curryjem, kot so ga poimenovali, so zaokrožili pestro dogajanje. Glavni dogodek, ki je tokrat postregel s kar nekaj novostmi, je vsekakor izboljšal izkušnjo tega dogodka. Najprej smo spremljali dva polfinala, nato pa je sledilo še finale z zmagovalci obeh prvih tekem. Organizatorji se na vse moči trudijo na dogodek vnesti nekaj več tekmovalnosti, kar bi bil velik plus tudi za vse gledalce in oboževalce košarkarske igre. Lahko rečemo, da se je letos nekaj premaknilo. To so naredili tudi s tem, da se igra le do 40 točk, torej ekipa, ki pride do te številke, je zmagovalka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

No, na prvi tekmi so to mejo prvi dosegli 'globalni zvezdniki', ki so z rezultatom 41:32 premagali 'mlade zvezdnike'. Na drugi tekmi je elita košarkarske igre premagala vzhajajoče zvezde tega športa. Tekmo je zaključil Damian Lillard s trojko za končni rezultat 42:35.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Finalno tekmo je otvoril Curry s trojko, ki je mimogrede postal tudi igralec z največ doseženimi trojkami nasploh na tem tekmovanju. Povsem značilno zanj, bi lahko dejali. Superzvezdniki so torej hitro povedli s kar 11:0. Tudi Jayson Tatum je zadel dva meta za tri točke. Victor Wembanyama je blestel na drugi strani. Za 26:15 je Curry poskrbel s potezo, ko je zadel s kar polovice igrišča.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Za še nekaj več atraktivnosti je poskrbel tudi Kyrie Irving. Ekipa 'Shaq's OJs' v modrem dresu je nato po hitrem postopku prišla do zmage 41:25. Z zabijanjem je Tatum zaključil dogodek. MVP je postal Curry, navijači pa so v Chase Centru začeli vzklikati "MVP! MVP!" ko je ta prejel pokal. "Igrati s temi fanti tukaj že toliko časa, slaviti košarko to je zares nekaj posebnega. Naša odgovornost je, da pridemo, da naredimo šov. Hvala njim za to, da lahko počnem, to kar počnem. Veliko je že za nami, vse kar se dogaja tukaj notri in ta tradicija, ki jo ustvarjamo skupaj. Vesel sem, da sem lahko del te zgodbe," je Curry povedal po koncu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

















All-Star tekma icon-picture-layer-2 1 / 10

Zagotovo lahko zatrdimo, da smo na dogodku pogrešali slovenskega zvezdnika Luko Dončića, ki smo ga lahko spremljali v zadnjih petih letih. Zaradi poškodb, ki ga pestijo v tej sezoni, je tokrat v tem času dobil nekaj zasluženega počitka, kot se je tudi sam izrazil. Slovenec si po pretresljivih zadnjih dveh tednih, ko je dres Dallas Mavericksov zamenjal za tistega legendarnega vijolično-zlatega, to vsekakor zasluži. Dončić pa seveda kljub vsemu budno spremlja dogajanje na košarkarskem parketu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Drugo leto bo tekma zvezd potekala ravno v Dončićevem novem domu, torej Los Angelesu. Sicer v domači areni moštva Los Angeles Clippers, Intuite Dome. Verjamemo, da bomo takrat znova lahko videli tudi Dončića na delu. Do takrat je še dolgo, zato si vse zanimivosti letošnjega finalnega dogajanja lahko pogledate v spodnjem videu.