Američan Kendrick Perry prva okrepitev Cedevite Olimpije

Osemindvajsetletni Kendrick Perry (183 cm) je v prejšnji sezoni igral za beograjsko Mego Bemax, pred tem pa je nosil dres Metropolitansev iz Pariza, Kormenda, Karpoš Sokolov, Szolnoki Olaja in Nižnega Novgoroda.

"Srečni smo, da smo uspeli v Cedevito Olimpijo pripeljati kvalitetnega igralca z dobrim karakterjem, ki želi napredovati iz dneva v dan in ima enak cilj kot celoten ljubljanski klub. Prepričani smo, da smo našli košarkarja, ki je prava rešitev za naše moštvo na zelo občutljivem igralnem položaju," je ob tem za spletno stran kluba dejal trener Jurica Golemac.

"Zelo vesel sem, da sem postal del Cedevite Olimpije, in da bom lahko klubu in celotni organizaciji pomagal po svojih najboljših močeh. Veseli me tudi dejstvo, da sem povsem zdrav in pripravljen na nove preizkušnje, ki jih prinašata tekmovanji v Ligi ABA in v evropskem prostoru v prihajajoči tekmovalni sezoni,"pa je v izjavi za javnost povedal Perry.

Športni direktor kluba Sani Bečirovičje izrazil zadovoljstvo nad prihodom košarkarja, ki se "povsem vklaplja" v Golemčev sistem igre, ob tem pa razkril tudi "nestrpnost" v pričakovanju dneva, ko se bo Američan z novimi soigralci predstavil navijačem na parketu v Stožicah.

"Zadovoljni smo, da se je našemu moštvu pridružil Kendrick Perry, ki se povsem vklaplja v sistem igre, ki ga goji naš glavni trener Jurica Golemac. Perry je v minuli sezoni blestel v dresu Mege Bemax, izkušnje pa je že pred tem pridobival v številnih klubih na Stari celini. Z dodatkom Perryja naši ekipi se počasi začenja izoblikovati moštvo Cedevite Olimpije, ki ga bomo lahko na parketu spremljali v prihajajoči tekmovalni sezoni, hkrati pa vsi skupaj nestrpno pričakujemo dan, ko se bo Kendrick predstavil ljubljanskim navijačem na stoženskem parketu,"je sporočil Bečirović.