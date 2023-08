Američani do uvodne zmage, brez težav tudi Španci in Srbi

Pred tem so v tej skupini Gruzijci prepričljivo ugnali Zelenortske otoke s 85 : 60. Gruzijci so po nekoliko slabšem uvodu sredi prve četrtine kmalu prišli v vodstvo, tega pa iz rok niso več spustili. S 16 točkami je bil najboljši na parketu Tornike Shengelia. Pri Zelenortskih otokih je bil z 11 točkami najuspešnejši Kenetti Mendes. Srbi v svoji prvi tekmi v skupini B Kitajcem niso pustili pravih možnosti, dvoboj pa so na koncu visoko dobili. Srbijo sta s 14 točkami vodila Bogdan Bogdanović in Vanja Marinković. Pri Kitajski je sicer 17 točk vpisal Rui Džao.

Prva tekma te skupine se je po preobratu zavlekla v podaljšek. Košarkarji Južnega Sudana so vodili praktično skozi celotno tekmo, toda ob koncu so Portoričani povedli z 81 : 78, trojka Carlika Jonesa pa je tekmo popeljala v podaljšek. Po tem je Portoriko slavil s 101 : 96. Jones je za Južni Sudan zbral 38 točk in 11 podaj. Pri Portoriku je Stephen Thompson mlajši dosegel 21 točk in pobral 13 skokov, Tremont Waters pa je 19 točkam dodal še 10 podaj.