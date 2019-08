ZDA na avstralski šok odgovorile z visoko zmago nad Kanado

Tekme svetovnega prvenstva v košarki boste lahko spremljali samo na Kanalu A in VOYO: začenjamo s sobotnima tekmama Angola ‒ Srbija (31. avgusta ob 9.20) in Španija ‒ Tunizija (ob 14.20).

Za ameriško izbrano vrsto je bil to zmagovit povratek v sydneyjsko dvorano, v kateri so osvojili zlato odličje na olimpijskih igrah leta 2000. Izbranci Gregga Popovichaniso niti enkrat zaostajali in po prvi četrtini vodili že z 20:9, medtem ko je bilo ob polčasu 46:31. V soboto so ZDA utrpele prvi poraz po skoraj 13 letih, v Melbournu jih je pred več kot 52 tisoč gledalci šokirala avstralska izbrana vrsta (94:98) in končala zmagoviti niz 78 tekem.

Ponedeljkova tekma s sosedo Kanado ni bila tako razburljiva, obe moštvi sta se bolj kot z lepimi potezami "izkazali" s številnimi napakami v napadu, kar za Popovicha niso dobre novice pred začetkom svetovnega prvenstva v košarki na Kitajskem. Jaylen Brownje bil prvi ameriški strelec tekme z 19 točkami, Američani pa so zbrali kar 18 skokov več od svojih nasprotnikov (55:37). Donovan Mitchell je 12 točkam dodal štiri podaje, Kemba Walkerje prav tako prispeval 12 točk, najbolj raznovrsten pa je bil Myles Turnerz desetimi točkami in 15 skoki. Pri Kanadi je Kyle Wiltjerdosegel 21 točk, edini kanadski "NBA-jevec" na tekmi Khem Birchpa se je ustavil pri 13 točkah in šestih skokih.

Brown: Za to skupino igralcev je meja le nebo

"Moramo pospešiti to učno krivuljo,"se je po tekmi glasil komentar prvega ameriškega strelca Browna. "Imamo še veliko prostora za napredek. Dobro bo, ko se bo vse skupaj sestavilo, za to skupino igralcev je meja le nebo,"je še dodal.

Kanadčani so iz igre metali le 35-odstotno, za tri točke pa še slabše (6/23) ali z drugimi besedami 26-odstotno, čeprav sta se vrnila poškodovana Andrew Nembhard in Kaza Kajami-Keane, priložnost pa je dobil tudi Brady Heslip, ki se je šele nedavno priključil pripravam. Tako kot Američani so imeli tudi Kanadčani veliko težav s sestavo reprezentance, zaradi poškodbe kolena je nastope nazadnje odpovedal še soigralec Gorana Dragića pri Miami Heatih Kelly Olynyk.

Zanimiv je bil bolj kot sama predstava na igrišču trenerski spopad med Nickom Nursom in Popovichem, ki sta se v minuli sezoni v ligi NBA razšla vsak s po eno zmago. Nurse je nato s Toronto Raptorsi seveda osvojil nepričakovan naslov po šestih tekmah proti takratnim aktualnim prvakom Golden State Warriorsom. Američani so z izkupičkom treh zmag in enega poraza sklenili s turnejo po Avstraliji, v Sydneyju bodo ostali do sredine tega tedna, v Šanghaju pa naj bi pristali zgodaj v četrtek. Prva tekma skupinskega dela s Češko jih čaka v nedeljo, 1. septembra.

