Američani navdušeni: Se vrača vitki Dončić?

Po poročanju portala The Athletic je Luka Dončić po koncu sezone resno zavihal rokave. Slovenski zvezdnik naj bi izgubil precej telesne teže in se posvetil intenzivnemu kondicijskemu treningu, vse z namenom, da v svojo drugo sezono pri Los Angeles Lakersih vstopi pripravljen bolje kot kadarkoli.

Po izpadu Lakersov v prvem krogu končnice proti Minnesoti se je Dončić lotil stroge diete in izboljšanega režima vadbe. Vir blizu kluba je za The Athletic povedal, da slovenski zvezdnik v zadnjih tednih in mesecih resno dela na sebi: "Zelo je discipliniran, še posebej glede prehrane in vzdržljivostnega treninga. Posledično je izgubil kar nekaj kilogramov."

Dončić je prvi del priprav posvetil izboljšanju telesne pripravljenosti, njegov napredek pa je opazen tudi na fotografiji, ki je pred tednom dni zaokrožila po svetovnem spletu.