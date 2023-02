Američani o Irvingu: Narcis je, vedno bo drama, nihče ne uniči ekipe kot on

Ta vzorec so seveda opazili tudi novinarji in analitiki, ki podrobno spremljajo ligo NBA. Poleg številnih težav in kontroverznosti izven košarkarskih igrišč v nekaj ti analitiki nikoli niso dvomili: Kyrie Irving je izjemno nadarjen košarkar. Z razlogom je osvojil naslov prvaka lige leta 2016, saj je prav on dosegel odločilno trojko na sedmi in odločilni tekmi finalne serije proti eni najboljših ekip vseh časov Golden State Warriors.

V Clevelandu je bil del 'velike trojice' z LeBronom Jamesom in Kevinom Lovom. V Bostonu se je na parketu družil z Jaysonom Tatumom in Jaylenom Brownom. V Brooklyn je on bil velik razlog, zakaj sta se moštvu pridružila James Harden in Kevin Durant. Povsod je imel dobre trenutke in veliko slabih, konec pa je vedno bil enak. Zdaj je na vrsti Luka Dončić in vprašanje je, če bo tokrat drugače.

Novinar ESPN Brian Windhorst je podrobno spremljal Clevelandovo ekipo, ko so Cavaliersi bili prvaki, in dobro ve, kako lahko Irving vpliva na moštvo in celoten klub. "Nihče ne uniči 'velikih trojic' kot Kyrie Irving. Ekipa v njegovem zadnjem letu v Clevelandu z LeBronom Jamesom in Kevinom Lovom je mogoče bila najboljša v Jamesovi karieri. Uničil jo je zato, ker ni bil zadovoljen. V Bostonu je imel Jaylena Browna in Jaysona Tatuma in tudi to ekipo je uničil. Nato pa pride v sanjsko situacijo v Brooklynu, kjer je na nek način vodja te skupine igralcev. Lahko je izbral glavnega trenerja in soigralce, tudi to je uničil. Nihče ni igral z več zvezdniki od Irvinga in vsakič se je končalo slabo," je bil sila kritičen Windhorst. Nato je poskušal najti razlog, zakaj ga je Dallas pripeljal v moštvo: "Upati moraš, da se nekako ponovi zgodba iz Clevelanda z LeBronom Jamesom, ko so (leta 2016) bili prvaki. Igra Luke in LeBrona je zelo podobna, zato vidim, zakaj Dallas misli, da bo rezultat enak."