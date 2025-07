Američani objavili seznam najboljših vseh časov, Dončića ni med prvimi 50

Na seznamu se je skupaj znašlo 19 aktivnih košarkarjev. Pred Luko Dončićem so avtorji članka poleg Jamesa in Curryja uvrstili tudi Kevina Duranta (13.), Nikolo Jokića (17.), Giannisa Antetokounmpa (24.), Chrisa Paula (30.), Kawhija Leonarda (32.), Jamesa Hardena (34.), Anthonyja Davisa (45.) in Russella Westbrooka (48.). Dončić se je znašel na 57. mestu. "Videli bomo, kako se bo razoletlo, ampak nihče ni kariere v ligi NBA začel bolje od njega," so o njem zapisali na Bleacher Reportu. "Vztrajne poškodbe ter pomisleki glede njegove obrambe in fizične pripravljenosti so bili razlog za njegovo zamenjavo iz Mavericksov v Lakerse. Če ga bo ta menjava predramila in bo v Los Angelesu osvojil naziv MVP ali celo naslov prvaka, bo močno napredoval na tem seznamu," so še dodali.