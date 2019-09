Američani po izenačeni prvi četrtini v nadaljevanju nadigrali Čehe

Francozi so tekmo začeli zelo poletno. Prvo četrtino so dobili s 16:4, drugo z 20:16, a nato popustili v nadaljevanju. Nemci so po vrnitvi z odmora prišli kot prerojeni. Počasi so zmanjševali zaostanek, sedem sekund pred koncem pa so se približali na 74:76. Po minuti odmora francoske klopi je do dveh prostih metov prišel Evan Fournier, oba zadel, met za tri točke Nemca Maximiliana Kleberja pa je zgrešil cilj. Osrednji igralci tekme so bili Fournier s 26 točkami in 10 skoki ter Amath M'Baye z 21 točkami na francoski strani in Dennis Schröder s 23 točkami in osmimi skoki ter Johannes Voigtmann s 25 točkami na nemški strani.