Američani potrdili seznam za SP: brez zvezdnikov, a z motivom ubraniti naslov

Na seznamu je le pet igralcev, ki so kdaj zaigrali na vikendu zvezd. To so Kemba Walker (Boston Celtics), Andre Drummond (Detroit Pistons), Khris Middleton in Brook Lopez (oba Milwaukee Bucks) terKyle Lowry(Toronto Raptors).

Po številnih odpovedih so se na novo ameriški reprezentanci pridružili Jaylen Brown(Boston Celtics), Montrezl Harrell(Los Angeles Clippers), Mason Plumlee (Denver Nuggets),Julius Randle (New York Knicks), Marcus Smart (Boston Celtics) in Thaddeus Young (Chicago Bulls).

ZDA se bodo na SP začele pripravljati 5. avgusta. V predtekmovanju na SP bodo Američani igrali v skupini E s Češko, Turčijo in Japonsko.