Američani proti Dončiću in svetu brez super zvezdnikov

Na seznamu dvanajsterice izbrancev so tako Tyrese Haliburton iz Indiana Pacersov, Anthony Edwards iz Minnesote Timberwolvesov, Brandon Ingram iz New Orleans Pelicansov in Jaren Jackson Jr. iz Memphis Grizzliesov. Nastopil bo tudi najboljši novinec minule sezone, krilni igralec Orlanda Paolo Banchero.

Preostali člani so Jalen Brunson (New York Knicks), Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Mikal Bridges (Brooklyn Nets), Josh Hart (New York Knicks), Cameron Johnson (Brooklyn Nets), Walker Kessler (Utah Jazz) in Bobby Portis (Milwaukee Bucks).