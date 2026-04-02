Američani trdijo, da je zanimanje za NBA Europe zelo veliko

"Številne potencialne ekipe in vlagatelji kažejo veliko zanimanje za stalne franšize v novi ligi NBA v Evropi," je za Athletic dejal namestnik komisarja lige NBA Mark Tatum.

"Raven zavezanosti in obseg ponudb odražata zaupanje trga v naš predlagani model in ogromen, neizkoriščen potencial evropske košarke. Zdaj bomo ponudbe dodatno analizirali in izbrali partnerje, ki delijo našo vizijo in zavezanost k pospešitvi razvoja košarke po vsej celini," je dodal Tatum.