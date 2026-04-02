Američani trdijo, da je zanimanje za NBA Europe zelo veliko

"Številne potencialne ekipe in vlagatelji kažejo veliko zanimanje za stalne franšize v novi ligi NBA v Evropi," je za Athletic dejal namestnik komisarja lige NBA Mark Tatum.
"Raven zavezanosti in obseg ponudb odražata zaupanje trga v naš predlagani model in ogromen, neizkoriščen potencial evropske košarke. Zdaj bomo ponudbe dodatno analizirali in izbrali partnerje, ki delijo našo vizijo in zavezanost k pospešitvi razvoja košarke po vsej celini," je dodal Tatum.
Po poročanju medijev so ciljna mesta za 12 stalnih klubov NBA London, Manchester, Pariz, Lyon, Rim, Milano, Barcelona, Madrid, Berlin, München, Atene in Istanbul. Letno bi se tem 12 ekipam pridružile štiri ekipe, vsaka pa bi napredovala v ligo na podlagi dobrih nastopov v evropskih tekmovanjih.
Razmišlja se tudi o partnerstvu med ligo NBA in evroligo.
"Mislim, da bi bila najboljša rešitev za evropsko košarko partnerstvo z evroligo in razvoj sistematičnega pristopa k razvoju igre po vsej Evropi," je prejšnji teden dejal komisar lige NBA Adam Silver.
Silverjev cilj ostaja odprtje lige NBA Europe oktobra 2027.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.