Košarka

Američani trdijo, da je zanimanje za NBA Europe zelo veliko

New York, 02. 04. 2026 08.10 pred 26 dnevi 1 min branja 9

Avtor:
STA
Liga NBA

Kot poroča Athletic, je veliko zainteresiranih za vlaganje v evropsko različico košarkarske lige NBA, ki naj bi se začela oktobra 2027. Po poročanju medijev naj bi stalno mesto v tekmovanju ekipe stalo med 500 milijoni in milijardo dolarjev.

"Številne potencialne ekipe in vlagatelji kažejo veliko zanimanje za stalne franšize v novi ligi NBA v Evropi," je za Athletic dejal namestnik komisarja lige NBA Mark Tatum.

"Raven zavezanosti in obseg ponudb odražata zaupanje trga v naš predlagani model in ogromen, neizkoriščen potencial evropske košarke. Zdaj bomo ponudbe dodatno analizirali in izbrali partnerje, ki delijo našo vizijo in zavezanost k pospešitvi razvoja košarke po vsej celini," je dodal Tatum.

FOTO: Profimedia

Po poročanju medijev so ciljna mesta za 12 stalnih klubov NBA London, Manchester, Pariz, Lyon, Rim, Milano, Barcelona, Madrid, Berlin, München, Atene in Istanbul. Letno bi se tem 12 ekipam pridružile štiri ekipe, vsaka pa bi napredovala v ligo na podlagi dobrih nastopov v evropskih tekmovanjih.

Razmišlja se tudi o partnerstvu med ligo NBA in evroligo.

"Mislim, da bi bila najboljša rešitev za evropsko košarko partnerstvo z evroligo in razvoj sistematičnega pristopa k razvoju igre po vsej Evropi," je prejšnji teden dejal komisar lige NBA Adam Silver.

Silverjev cilj ostaja odprtje lige NBA Europe oktobra 2027.

KOMENTARJI9

Šumsko voče
02. 04. 2026 20.43
Ne rabi europa tega usa s....a
-1
0 1
turkiz
02. 04. 2026 18.27
Vsaj Beograd bi si zaslužil da je NBA mesto. Sicer pa itak bo med tistimi štirimi ekipami ki bodo najboljše v Evropi. Tako kot Partizan in Zvezda bosta prej ali sleje eden ali drugi notri...
0 0
blef
02. 04. 2026 16.26
Balkan brez predstavnika, ki ima najboljše košarkarje v Evropi. Zato pa je zraven Uk k ne ločijo košarke od hokeja.
+1
1 0
Amor Fati
02. 04. 2026 15.45
Isto bodo naredili kot so naredili s superligo. Zadevo bodo dali ven, da se bodo navijači uprli. Kmalu zatem, bodo zadevo odstranili. Nekaj mesecev kasneje se bo pa FIBA kar naenkrat pojavila v javnosti z novim igralnim formatom tekmovanja. Za takšne stvari moraš vedet kako sploh delujejo. Narod se zlahka obrača.
-1
0 1
SpamEx
02. 04. 2026 13.25
Se ne strinjam
-2
0 2
Anion6anion
02. 04. 2026 09.52
Zdaj bi radi še evropsko košarko amerikanizirali. Evropska košarka je veliko bolj zanimiva , kot ameriški šov metanja na koš v igri brez obrambe. Ste že kaj v evropski košarkarski zgodovini videli rezultat 135:124 ???
+2
4 2
hojladri123
02. 04. 2026 10.25
In treh včasih pa tudi štirih ali petih korakov...
+2
3 1
Zmajevo gnezdo
02. 04. 2026 10.50
moraš vedet da oni igrajo 8 minut več, kar znaša 20 + pik več na tekmo. torej če preliskamo na evropsko košarko se tudi pri nas opaža trend metanja trojk in posledično višjih rezultatov. Tako sedaj ni več čudno ko se tekma konča 98 : 105. takšnih tekem je že dosti in tudi zmagovalec velikokrat da več kot 100 pik. Včasih ko smo slovenci premagali Latvijo 103:97 je bila to TURBO NEZEMELJSKA košarka. T ej časi so mimo.
+3
3 0
Sl0venc
02. 04. 2026 09.22
Če bo to nastalo, naj se to bojkotira kot Evrovizijo.
+3
4 1
