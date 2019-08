Američani ugnali Špance, Grki italijane, a ostali brez Sloukasa

Priprave na svetovno košarkarsko prvenstvo so v polnem teku. Favoriti za naslov, reprezentanti ZDA so zadnjo pripravljalno tekmo na domačih tleh odigrali proti Špancem in slavili z 90 : 81. V Atenah se je v petek začel tradicionalni prijateljski turnir, na katerem letos nastopajo Grčija, Italija, Srbija in Turčija. Do prvih zmag so prišli Grki in Srbi.

Giannis Antetokounmpo bo Grčiji skušal priigrati prvo medaljo na SP po letu 2006. FOTO: AP Reprezentanca ZDA se je v Anaheimu merila s Španijo. Domačini so bili vso tekmo boljši tekmec in so na koncu zasluženo slavili s prednostjo devetih točk (90 : 81). Pri ZDA je bil najbolj učinkovit Donovan Mitchell s 13 točkami, eno manj je dodal Khris Middleton. Favoriti za naslov svetovnega prvaka so blesteli predvsem pri metih za tri točke, saj so jih iz 19 poskusov zadeli kar 11. Na drugi strani je bil pri Špancih nezaustavljiv Marc Gasol, ki se je zaustavil pri 19 točkah, Ricky Rubio pa je bil s 16 drugi najboljši strelec tekme. Po srečanju je Gregg Popovich potrdil, da bo na sklepni del priprav v Avstralijo potovala vsa štirinajsterica, ki je 70-letnemu strategu še na voljo. Seznam košarkarjev reprezentance ZDA: Donovan Mitchell, Khris Middleton, Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Brook Lopez, Myles Turner, Kyle Kuzma, Derrick White, Joe Harris, De’Aaron Fox, Harrison Barnes, Mason Plumlee in Marcus Smart. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Grki so na domačem pripravljalnem turnirju moči najprej prekrižali z Italijani. Na krilih Giannisa Antetokounmpa, ki se je zaustavil pri 18 točkah, so slavili s 83 : 63. Pri Italijanih je Marco Belinelliprispeval 13 točk. V domačem taboru je poškodbo staknil organizator igre Kostas Sloukas, ki si je poškodoval mečno mišico. Ali bo 29-letnik lahko nastopil na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, še ni znano, je pa jasno, da v sredo tja ne bo odpotoval s preostalim delom ekipe. Najbrž bo Sloukasova usoda znana v torek, ko ga v Atenah čakajo podrobnejši pregledi. Na drugi tekmi v olimpijski dvorani v Atenah je Nikola Jokić skoraj prišel do trojnega dvojčka ob zmagi svoje reprezentance proti Turkom (87 : 72). Srbski center je tekmo končal z 18 točkami, 11 skoki in osmimi asistencami.