Američanke so se sprehodile do zlata

Z novim zmagoslavjem ZDA se je na Kanarskih otokih končalo osemnajsto svetovno prvenstvo v košarki za ženske. Američanke so osvojile jubilejni deseti naslov, tretjega v nizu in petega na zadnjih šestih svetovnih prvenstvih. Igralke ZDA so vpisale 51. zaporedno zmago na mednarodnih tekmah. Nazadnje so izgubile na svetovnem prvenstvu 2006 v Braziliji - v polfinalu proti Rusiji, na katerem so zlato medaljo osvojile Avstralke.

Američanke so v tem zmagovalnem nizu osvojile tri zlate medalje na SP in tri na olimpijskih igrah. V tekmi za tretje mesto je Španija premagala Belgijo s 67:60. Za Španke je to tretja medalja na zadnjih treh SP; pred štirimi leti v Turčiji so igrale v finalu, 2010 na Češkem pa so bile bronaste.

Izida:

ZDA– Avstralija 73:56

Španija– Belgija67:60