Ameriška komentatorja padla v 'nezavest', le Curry prehitel Dončića

Kljub znova izvrstni igri Luke Dončića in njegovega dvojnega dvojčka, so bili v Portlandu po podaljšku s 121:118 boljši gostitelji. Mladi slovenski košarkar je navijače po svetu tokrat navdušil tudi s svojim metom za tri točke. Na semaforju je bilo do konca rednega tekme le še šest desetink sekunde, gostitelji so vodili s 107:104. Dončić je dosegel trojko ob izteku časa za podaljšek, ameriška komentatorja pa sta "znorela" od navdušenja. "Le kako mu je to uspelo....To je čarovnik Luka. Spraskal je barvo s stropa dvorane," je bilo nekaj njunih izjav.

Dončićev nastop je bil sicer pred tekmo še pod vprašajem, zaradi lažje poškodbe kolka s tekme proti Golden Statu. A je nastopil in nato mu je trener Rick Carlisle odmeril kar 35 minuti igralnega časa. Tokrat junaštvo 19-letnega košarkarja ni bilo dovolj, saj so Mavericksi zabeležili šesti zaporedni poraz in so trenutno v "minusu", pri 15 zmagah in 17 porazih in na 12. mestu zahodne konference.