Ameriška košarka ima novega junaka: 163 kilogramov težkega študenta

Connor Williams ni visok 221 centimetrov, ampak 'zgolj' 213. Ni tako spreten, hiter ali dominanten na košarkarskem parketu, kot je francoski 'vesoljec', ko se odloči, pa je lahko preprosto nezaustavljiv. Tehta namreč spoštovanja vrednih 163 kilogramov. Trenutno igra na univerzi St. John Fisher v Rochestru v zvezni državi New York.

Študent spletne varnosti je lani za univerzitetno moštvo St. John Fisher Cardinals zaigral na eni tekmi, takrat je na parketu preživel štiri minute. V letošnji sezoni pa je prvič zaigral proti Buffalo Bullsom in s soigralci igral 12 minut. V tem času je 'Big Cozy', kot so ga njegovi navijači poimenovali, dosegel šest skokov, dve podaji in tri točke ob 33-odstotnem metu iz igre, izgubil pa je tri žoge. Njegovemu moštvu njegova prisotnost na parketu žal ni pomagala preprečiti hudega poraza 91:53.