Ameriški center Johnson novi član Cedevite Olimpije

Svojo profesionalno pot je Jayce Johnson začel v Romuniji, kjer je igral za ekipo Sibiu, sledila pa je vrnitev v ZDA, kjer je v sezoni 2022/23 igral za Santa Cruz Warriors, v sezoni 2023/24 pa se je pridružil še ekipi Motor City Cruise. V sezoni 2022/23 je bil najboljši skakalec G-League s povprečjem 13,5 skoka na tekmo. Pred začetkom sezone 2024/25 se je preselil v ekipo Trieste, kjer je zaigral na 29 tekmah italijanskega državnega prvenstva in beležil 9,3 točke in 7 skokov, sezono 2025/26 pa je preživel v Turčiji.

Johnson se lahko pohvali tudi z igranjem za moško člansko reprezentanco Združenih držav Amerike – zaigral je namreč na dveh tekmah kvalifikacij za AmeriCup leta 2025, v povprečju pa je v svojo statistiko vpisal 8,5 točke in 10 skokov. "Jayce je igralec, ki naši ekipi prinaša dimenzijo, ki smo jo iskali. Gre za fizično čvrstega centra z občutkom za skok in zaščito obroča. Verjamemo, da bo s svojo energijo, delovno etiko in izkušnjami pomemben člen naše zasedbe ter da se bo odlično vključil v sistem igre naše ekipe," je ob sklenitvi sodelovanja povedal športni direktor zmajev Chechu Mulero.

"Navdušen sem, da sem postal del tako kakovostnega kluba, kot je Cedevita Olimpija. Verjamem, da lahko s svojim znanjem, energijo in igro pomagam ekipi ter skupaj s klubom in mestom Ljubljana ustvarimo nekaj posebnega. Komaj čakam, da spoznam soigralce, navijače in začnemo z delom. Verjamem, da nas čaka uspešna sezona," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Johnson.