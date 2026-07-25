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Ameriški center Johnson novi član Cedevite Olimpije

Ljubljana, 25. 07. 2026 12.35 pred 16 dnevi 2 min branja 3

Avtor:
A.M.
Jayce Johnson

213 centimetrov visoki Jayce Johnson v Ljubljano prihaja po uspešni sezoni v Turčiji, kjer je v dresu Manise na 30 odigranih tekmah v povprečju dosegal 9,1 točke in 7,5 skoka na tekmo. 28-letnik je s Cedevito Olimpijo podpisal enoletno pogodbo.

Svojo profesionalno pot je Jayce Johnson začel v Romuniji, kjer je igral za ekipo Sibiu, sledila pa je vrnitev v ZDA, kjer je v sezoni 2022/23 igral za Santa Cruz Warriors, v sezoni 2023/24 pa se je pridružil še ekipi Motor City Cruise. V sezoni 2022/23 je bil najboljši skakalec G-League s povprečjem 13,5 skoka na tekmo. Pred začetkom sezone 2024/25 se je preselil v ekipo Trieste, kjer je zaigral na 29 tekmah italijanskega državnega prvenstva in beležil 9,3 točke in 7 skokov, sezono 2025/26 pa je preživel v Turčiji.

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Johnson se lahko pohvali tudi z igranjem za moško člansko reprezentanco Združenih držav Amerike – zaigral je namreč na dveh tekmah kvalifikacij za AmeriCup leta 2025, v povprečju pa je v svojo statistiko vpisal 8,5 točke in 10 skokov. "Jayce je igralec, ki naši ekipi prinaša dimenzijo, ki smo jo iskali. Gre za fizično čvrstega centra z občutkom za skok in zaščito obroča. Verjamemo, da bo s svojo energijo, delovno etiko in izkušnjami pomemben člen naše zasedbe ter da se bo odlično vključil v sistem igre naše ekipe," je ob sklenitvi sodelovanja povedal športni direktor zmajev Chechu Mulero.

"Navdušen sem, da sem postal del tako kakovostnega kluba, kot je Cedevita Olimpija. Verjamem, da lahko s svojim znanjem, energijo in igro pomagam ekipi ter skupaj s klubom in mestom Ljubljana ustvarimo nekaj posebnega. Komaj čakam, da spoznam soigralce, navijače in začnemo z delom. Verjamem, da nas čaka uspešna sezona," je ob podpisu pogodbe z ljubljanskim klubom povedal Johnson.

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KOMENTARJI3

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Amor Fati
25. 07. 2026 13.11
Morate jih razumet. Če zelijo kdaj osvojiti ABA ligo, morajo kadrovati kot Crvena Zvezda in Partizan. Tu ni več prostora za nadarjene Slovence.
Odgovori
-2
0 2
walter2
25. 07. 2026 13.30
Nadarjeni slovenci so pokorili Evropo
Odgovori
0 0
Amor Fati
25. 07. 2026 15.00
Ko pride mladinec končno med člane, na prvem treningu pokasira 20 banan, 20 udarcev, in deset ukradenih zog. Članska košarka je povsem druga liga. Ko se mu to zgodi, mora podnujno spremeniti svojo igro, svoj pristop na tekmah in na treningu. In ravno pri tem, marsikomu spodleti, pa sploh ni vazno, če je z mladinsko reprezentanco pokoril Evropo. V Sloveniji je konkurenčna samo Cedevita, pa še ta zaposluje samo tujce. Ni čudno da mladi talentirani fantje bezijo ven iz Slovenije.
Odgovori
-1
0 1
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