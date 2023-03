Ameriški komentator namignil, da bo Nikola Jokić MVP zgolj, ker je belec

Po prahu, ki ga je nekdanji NBA košarkar Kendrick Perkins dvignil z namigovanji, da Nikola Jokić svojo statistiko namerno manipulira z namenom, da v povprečju dosega trojni dvojček, je dan pozneje šel korak dlje.

Srb Nikola Jokić je dvakratni MVP, letos pa je glavni favorit za osvojitev tretjega zaporednega naziva najkoristnejšega igralca lige NBA zapored. Dosega neverjetnih in nikoli videnih 24,6 točke, 11,7 skoka in 10 podaj na tekmo in je edini center v zgodovini lige, ki v povprečju dosega trojni dvojček. Nedavno je dosegel že svoj 100. trojni dvojček v karieri. Po tem, ko je Kendrick Perkins, nekdanji prvak lige z Boston Celtics in zdajšnji strokovni komentator na ESPN-u namignil, da Jokić namerno polni svoje statistične podatke, mu je odgovoril nekdanji košarkar Orlanda in LA Clippers J.J. Redick.

"Nikolo Jokića ne briga manipuliranje statistike, ne zanima ga naziv MVP, tudi povprečje trojnega dvojčka ne. Zanima ga zgolj naslov prvaka. Najboljši argument zakaj ne lovi namerno trojnih dvojčkov je dejstvo, da je njegovo moštvo zmagalo na zadnjih 28 zaporednih tekmah na katerih je dosegel trojni dvojček. Ne izmišljujmo si zgodbic, ki nimajo osnove v resničnosti, Perk, rad te imam, ampak ne," je svojemu sodelavcu na oddaji "First Take" dejal Redick. Ta argument Perkinsa očitno ni prepričal in naslednji dan je Redicku odločno odgovoril z jasnim namigom, da je Jokić favorit za tretji zaporedni naziv MVP zaradi barve njegove kože.

"Ko se tu pojavim in vsakič vprašam kaj so kriteriji za osvojitev naziva MVP in kako se merila spreminjajo to sprašujem z razlogom. Zakaj J.J. Redick, ki je tak poznavalec analitike in zgodovinar, ki govori o evoluciji igre nikoli ni omenil te določene teme? Ko gre za osvajanje nazivov MVP lige od leta 1990, so ga osvojili zgolj trije, ki niso bili med najboljšimi desetimi strelci lige to sezono. Steve Nash (2005, 2006), Nikola Jokić (2021, 2022) in Dirk Nowitzki (2007). Kaj imajo skupnega? Zakaj se tega ne omenja? Ne omenjaj mi, da so prvi na zahodu in v povprečju dosega trojni dvojček. Zakaj merila spreminjamo za nekatere, za druge pa ne?" je dejal Perkins.

