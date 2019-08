Ameriški košarkarji odigrali prvo tekmo, Antetokounmpo blestel pri Grkih

Moštvo belih je aktualna ameriška reprezentanca, ki bo nastopila na svetovnem prvenstvu na Kitajskem, ki se začne konec avgusta. Moštvo modrih je nekakšno B ameriško moštvo, gre večinoma za mlade košarkarje, ki bodo v prihodnosti nosili glavno reprezentančno breme. Prve je vodil selektor Gregg Popovich (sicer trener NBA moštva San Antonio Spurs), druge pa Mike Krzyzewski in modri so precej gladko zmagali (97:78), po treh četrtinah je bilo 78:48.

Jayson Tatum je dosegel 17, Kemba Walker 14, De'Aron Fox pa 12 točk. "To je začetek, čaka nas svetovno prvenstvo. Fantje napredujejo, glede na to, da nikoli še niso igrali skupaj. Pokazali so dobro igro, smo pa še v zgodnji fazi in še preizkušamo, kako igrati in se učimo drug o drugem. Tekma je bila naslednji korak v pripravah,"je po tekmi povedal Popovich, ki ima trenutno na seznamu 17 košarkarjev, na SP jih bo potovalo 12. Na tem seznamu sta tudi Marvin Bagley III in Derrick White, ki sta igrala za moštvo modrih. Pri poražencih sta bila najboljša John Collins in Whites po 12 točkami. Američani so teden dni vadili v Las Vegasu, sedaj se selijo na priprave v Los Angeles.