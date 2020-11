Ameriški mediji: Dallas je pripravljen za skok naprej

Potem ko je bil pred dnevi v ligi NBA izpeljan nabor novincev in si je večina prostih košarkarjev že poiskala nove delodajalce, je bolj ali manj že jasno, kako bodo moštva videti v prihodnji sezoni. Ameriški mediji so si enotni v tem, da sta tako Dallas Mavericks kot tudi Miami Heat v primerjavi s prejšnjo sezono storila korak naprej.

icon-expand Nekdanji soigralec Gorana Dragića v Miamiju Josh Richardson (na fotografiji poleg Dragića) je najbolj pomembna okrepitev Dallasa pred začetkom nove sezone. FOTO: AP

Pri ekipiLuke Dončića so že pred naborom izpeljali zamenjavo, s katero so dobili Josha Richardsonain 36. izbor, v Philadelphio pa je odšel Seth Curry. Tako je Dallas na naboru izbral kar tri košarkarje – v prvem kroguJosha Greena, v drugem pa Tyrella Terryja in Tylerja Beya. Poleg tega je Teksašane okrepil še izkušeni James Johnson, v zameno zanj pa se jeMark Cuban odrekelDelonu Wrightu inJustinu Jacksonu. "Jasno je, da bo Dončić tudi letos med MVP kandidati. Poleg tega so pri Dallasu občutno izboljšali obrambo. Prišel je Josh Richardson, za katerega vemo, kako dobro se znajde na svoji polovici. Tudi novinca Green in Bey bosta verjetno v obrambi odigrala svoji vlogi. Odhod Setha Curryja je zagotovo boleč, a Tyrell Terry je dobra zamenjava zanj. V primeru nove zgodovinsko dobre napadalne sezone in ob izboljšani obrambi so Mavsi pripravljeni za skok naprej," so zapisali na NBC Sportsu. Obrambni vrhunci Josha Richardsona v lanski sezoni:

Pomembna tudi dolžina pogodbe

Zagotovo najbolj pomembna okrepitev pred sezono je že omenjeni Richardson. Bleacher Report je potezo Dallasa označil z A-, medtem ko je Philadelphia dobila B+. "Obrambni prispevek Richardsona je bolj pomemben za Dallas kot za 76erse, zato je zamenjava dobitna za obe strani. 27-letnik bo imel pri Mavsih vlogo vsestranskega obrambnega košarkarja, od katerega se pričakuje vsaj soliden doprinos v napadu. Zadeva za tri, dober je tudi v prodorih, v preteklosti pa je dokazal, da zna igrati tudi pick-and-roll. Zato mu je takšna vloga pisana na kožo."

Če Giannis do začetka nove sezone ne podaljša pogodbe, bo prihodnje leto postal prost igralec in bo tako iskal novega delodajalca.

Richardson bo v tej sezoni zaslužil dobrih 8 milijonov evrov, po koncu pa bo lahko podaljšal pogodbo za še eno leto, kar je le malo verjetno. Skoraj zagotovo bo namreč postal prost igralec in na ta način iskal dodatno povišico. To pa je za Dallas zagotovo dobra novica. Lastnik ekipe Cuban si namreč po koncu sezone 2020/2021 želi čim manj košarkarjev z obstoječimi pogodbami, da bi lahko v svoje vrste pripeljalGiannisa Antetokounmpa. Dvakratni zaporedni MVP lige lahko sicer že letos podpiše podaljšanje z Milwaukee Bucksi, za kar ima čas do 21. decembra, a je nad usodo Grka velik vprašaj. Josha Greena je Dallas izbral v prvem krogu:

