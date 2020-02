Ameriški mediji: Dončić se bo vrnil (šele) na tekmo zvezd

Spletna stranRotoworldugiba, da bi lahko slovenski košarkar poleg tekme proti Utahu izpustil tudi zadnjo Dallasovo tekmo pred srečanjem vseh zvezd v četrtek proti Sacramento Kings. Na strani ocenjujejo, da bo mogoče celo izpustil svoj prvi nastop na tekmi vseh zvezd, kjer se bosta pomerili ekipi LeBrona Jamesain Giannisa Antetokounmpa.Luka Dončića je v svojo ekipo izbral zvezdnik LA Lakers James. Vendar pa spletna stran Clutch points piše, da v Dallasu ne bi imeli nič proti, če bi se njihov prvi zvezdnik vrnil na tekmi zvezd, ki bo v noči na nedeljo. Novinar ESPNTim MacMahonje namreč dejal, da je bil trener Mavsov Rick Carlisle jasen, ko je dejal, da bo Dončić na tekmi vseh zvezd lahko nastopil, če bo do njej tudi okreval. Dončić si je desni gleženj zvil konec januarja na treningu in ker je enako poškodbo utrpel že prej v sezoni, so v klubu zelo previdni pri njegovi vrnitvi na parket.

Ljubljančan je imel na prvih 43 tekmah svoje druge sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu povprečje 28,8 točke, 9,5 skoka in 8,7 podaje na tekmo.