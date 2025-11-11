Je res najstnik prepričal lastnika Dallasa, da odpusti Harrisona?

Med dvobojem Dallas - Milwaukee je k lastniku Teksašanov Patricku Dumont, ki tekme gleda tik ob robu igrišča, pristopil mladenič. Kot se je kasneje izkazalo in kot poročajo ameriški mediji gre za Nicholasa Dickasona, ki je "vse od rojstva" veliki navijač Dallasa in skupaj z družino skorajda ni izpustil tekme svojega ljubljenega kluba.
Sploh, ko je pred leti v Dallas prišel Luka Dončić, ki je hipoma postal ljubljenec 18-letnega navijača. Ta posla Dallasa, oziroma Nica Harrisona, nikoli ni zares prebolel, kar je dal vedeti tudi lastniku Dumontu. "Še pred tem je fant ves čas glasno navijal in bodril ekipo, a ko ga je Dumont ošvrknil, mu je ta pokazal sredinec," piše ameriški ESPN.
"Oče tega ni odobraval in je sina poslal, da se človeku opraviči. Fant je to zares storil, na vabilo Dumonta pa je celo sedel ob igrišču in stekel je pogovor," še piše ESPN, ki trdi, da je bila to kaplja čez rob pri odločitvi, da se Nica Harrisona le devet mesecev po senzacionalnem poslu med Dallasom in Los Angeles Lakersi - odpusti.
"Fanta je odhod Dončića tako potrl, da je spremenil tudi vedenje in bil bolj agresiven na tekmah. Tudi Dumontu je povedal, vse kar si misli, lastnik Dallasa pa ga je mirno poslušal."
Kot še poročajo nekateri ameriški mediji, naj bi Patrick Dumont sprejel fantovo kritiko in tudi priznal napako, da je bila prodaja Luka Dončića slaba odločitev, toda vse naj bi se delalo v dobro kluba.
"Kot kaže pa je Dumont po nekaj meseceih le uvidel, da Nico Harrison ni pravi mož za Dallasa," še piše ESPN, ki zaključuje z mislijo, da Dumonta v nobenem trenutku ni zmotilo dejstvo, da je fantič prisedel v dresu Luka Dončića s številko 77 na hrbtu. "Pogovor je tekel o vsem, dresa jezernikov pa mu ni očital."
