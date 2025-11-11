Svetli način
Košarka

Je res najstnik prepričal lastnika Dallasa, da odpusti Harrisona?

Dallas, 11. 11. 2025 17.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Zgodilo naj bi se med tekmo med Dallasom in Milwaukeejem, ki so jo Teksašani tudi izgubili, kar je bil njihov osmi poraz v sezoni ob le treh zmagah. Veliki navijač Dallasa, a še večji Luka Dončića, je sedel ob lastniku kluba Patricku Dumontu in stekel je pogovor. Po poročanju ameriških medijev je bila to kaplja čez rob in lastnik franšize je še isti dan odpustil Nica Harrisona.

Med dvobojem Dallas - Milwaukee je k lastniku Teksašanov Patricku Dumont, ki tekme gleda tik ob robu igrišča, pristopil mladenič. Kot se je kasneje izkazalo in kot poročajo ameriški mediji gre za Nicholasa Dickasona, ki je "vse od rojstva" veliki navijač Dallasa in skupaj z družino skorajda ni izpustil tekme svojega ljubljenega kluba.

Nico Harrison
Nico Harrison FOTO: AP

Sploh, ko je pred leti v Dallas prišel Luka Dončić, ki je hipoma postal ljubljenec 18-letnega navijača. Ta posla Dallasa, oziroma Nica Harrisona, nikoli ni zares prebolel, kar je dal vedeti tudi lastniku Dumontu. "Še pred tem je fant ves čas glasno navijal in bodril ekipo, a ko ga je Dumont ošvrknil, mu je ta pokazal sredinec," piše ameriški ESPN.

"Oče tega ni odobraval in je sina poslal, da se človeku opraviči. Fant je to zares storil, na vabilo Dumonta pa je celo sedel ob igrišču in stekel je pogovor," še piše ESPN, ki trdi, da je bila to kaplja čez rob pri odločitvi, da se Nica Harrisona le devet mesecev po senzacionalnem poslu med Dallasom in Los Angeles Lakersi - odpusti.  

"Fanta je odhod Dončića tako potrl, da je spremenil tudi vedenje in bil bolj agresiven na tekmah. Tudi Dumontu je povedal, vse kar si misli, lastnik Dallasa pa ga je mirno poslušal." 

Kot še poročajo nekateri ameriški mediji, naj bi Patrick Dumont sprejel fantovo kritiko in tudi priznal napako, da je bila prodaja Luka Dončića slaba odločitev, toda vse naj bi se delalo v dobro kluba. 

Patrick Dumont
Patrick Dumont FOTO: AP

"Kot kaže pa je Dumont po nekaj meseceih le uvidel, da Nico Harrison ni pravi mož za Dallasa," še piše ESPN, ki zaključuje z mislijo, da Dumonta v nobenem trenutku ni zmotilo dejstvo, da je fantič prisedel v dresu Luka Dončića s številko 77 na hrbtu. "Pogovor je tekel o vsem, dresa jezernikov pa mu ni očital."

