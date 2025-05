Ameriški mediji v LA Lakers vidijo Giannisa Antetokounmpa

Športni direktor Lakers Rob Pelinka, ki je februarja izvedel enega najbolj bombastičnih prestopov v zgodovini lige, ko je slovenskega zvezdnika pripeljal v Kalifornijo, je bojda že v pogovorih z Milwaukee Bucks. Ti so tako kot Lakers že končali sezono; Indiana Pacers jih je odpravila s 4:1.

Tridesetletni Grk, ki je v Milwaukeejem leta 2021 osvojil naslov prvaka lige NBA in ki je imel letos povprečje 30,4 točke, 11,9 skoka in 6,5 podaje, je že pred časom dejal, da želi v Milwaukeeju osvojiti še vsaj en naslov, a letošnja sezona je dokazala, da je ekipa iz Wisconsina daleč od šampionske. Zato naj bi Antetokounmpo, po poročanju ameriških medijev, že zaprosil za menjavo, kot možni destinaciji pa naj bi igralec omenil New York Knicks in Los Angeles Lakers.

Prihod Grka bo zahtevna naloga za vodstvo Los Angeles Lakers, piše Shams Charania. Lakers naj bi bili v zameno pripravljeni v Milwaukee poslati dva člana začetne peterke, Austina Reavesa in Ruija Hachimuro, hkrati pa še Jarreda Vanderbilta in Daltona Knechta ter izbor v prvem krogu nabora 2031 in menjavo na naboru 2026.