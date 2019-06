Ameriški novinarji šokirani, da Dončića ni med nominiranci za ESPY, tam pa je Trae Young

Zdi se, da imajo v izboru kandidatov za nagrado ESPY prednost ameriški športniki. Tako med nominiranci recimo leta 2002 ni bilo niti novinca leta, Španca Paua Gasola (Memphis Grizzlies). To, da Luke Dončića , ki je imel za seboj skorajda sanjsko debitantsko sezono (manjkala je uvrstitev v končnico), je za ameriške novinarje veliko presenečenje. Ne gre pozabiti, da je v glasovanju ljubiteljev košarke za tekmo All-Star Dončić zasedel tretje mesto s 4.242.980 glasovi, kar kaže na to, kako velik pečat je Slovenec pustil čez Lužo.

V kolikor na seznamu ne bi bilo Atlantinega Traea Younga, bi to, da Dončića ni na spisku, bilo lažje sprejemljivo, tako pa so številni ameriški novinarji prepričani, da je ESPY komite napravil veliko napako. Spomnimo: Dončić je v krstni sezoni lige NBA v dresu Dallas Mavericks povprečno beležil 21,2 točk, 7,8 skokov in 6 podaj na tekmo in v vseh segmentih zasenčil najboljšega novinca vzhodne konference Younga. Luka je imel zgodovinsko sezono, v kateri je rušil rekorde številnih NBA-zvezdnikov. Vse to ni bilo dovolj, da bi ga opazil ESPY komite. Dončić je sicer glavni kandidat, da osvoji lovoriko novinec leta v ligi NBA, ki bo podeljena v noči s ponedeljka na torek. Novinarjem se imena Saquon Barkley, Christian Yelich in Naomi Osaka ne zdijo sporna, vprašljivo pa se jim zdi ime Traea Younga, ki je dobil prednost pred Dončićem.

Edino, kar olajša razumevanje odločitve ESPY komiteja, da Dončića ni štel med prodirajoče športnike, je morda to, da je Ljubljančan že leto poprej osvojil nagrado MVP Evrolige in MVP finala Evrolige (in že s tem opozoril nase). A to je malo verjetno, saj o Dončiću v ZDA pred naborom lige NBA 2018 niso vedeli veliko.