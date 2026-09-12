Ameriški zvezdnik: Vse pozivam, da zaigrajo za svojo reprezentanco

Kevin Durant je za "sanjsko moštvo" pod petimi krogi zaigral že v letih 2012, 2016, 2021 in 2024 ter z njim osvojil štiri zlate medalje. Durant je sicer najboljši strelec ameriške košarkarske reprezentance, zato bi s petim nastopom na olimpijskih igrah le še utrdil vodstvo na lestvici strelcev.
Na vprašanje, kaj ga žene, da si ponovno želi obleči reprezentančni dres, je odgovoril: "Vse skupaj se mi zdi zelo zabavno. Čas, ki ga preživim v reprezentanci, se mi zdi res neverjeten, saj veliko potujem. Če bomo samo v ZDA, bomo težko potovali po svetu. V zadnjih letih smo bili v Abu Dabiju, Dubaju, Parizu, Londonu, Madridu in na Kanarskih otokih. Vse to so kraji, ki so popolnoma spremenili moj pogled na košarko in življenje."
Košarkarski zvezdnik je ob tem še povedal, da v kolikor ne bi bil košarkar, omenjenih krajev zagotovo ne bi obiskal. "Zato pozivam vse, da zaigrajo za svojo reprezentanco," je dejal Durant.
Nad njegovo namero, da se ponovno udeleži olimpijskih iger, je navdušen tudi selektor Steve Kerr. "Za tekmovanja po pravilih Fibe ima ekipa za priprave šest tednov časa. Zelo hitro moraš implementirati sistem igre. Kevin je eden najbolj 'smrtonosnih' strelcev v zgodovini košarke. Ko imaš malo časa za pripravo in se moraš prilagoditi na drugačna pravila, je on odlična izbira. Podaj žogo Kevinu," je bil slikovit Kerr.
Podobnega mnenja je leta 2021 bil tudi tedanji ameriški selektor Gregg Popovich: "Brez Kevina ni zlata." "Zelo sem počaščen, da sem dobil takšno prepoznavo. Veliko dobrih igralcev je že igralo za ZDA, a verjetno ne tako dolgo kot jaz. Mislim, da me trenerji ravno zaradi tega tako cenijo. Na olimpijskih igrah sem bil štirikrat in vsakič smo osvojili zlato. V ameriški reprezentanci sem imel nekaj res dobrih trenerjev. To je tisto, kar me vselej pripelje nazaj," je sklenil Durant.
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