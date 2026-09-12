Ameriški zvezdnik: Vse pozivam, da zaigrajo za svojo reprezentanco

Kevin Durant je za "sanjsko moštvo" pod petimi krogi zaigral že v letih 2012, 2016, 2021 in 2024 ter z njim osvojil štiri zlate medalje. Durant je sicer najboljši strelec ameriške košarkarske reprezentance, zato bi s petim nastopom na olimpijskih igrah le še utrdil vodstvo na lestvici strelcev.

Na vprašanje, kaj ga žene, da si ponovno želi obleči reprezentančni dres, je odgovoril: "Vse skupaj se mi zdi zelo zabavno. Čas, ki ga preživim v reprezentanci, se mi zdi res neverjeten, saj veliko potujem. Če bomo samo v ZDA, bomo težko potovali po svetu. V zadnjih letih smo bili v Abu Dabiju, Dubaju, Parizu, Londonu, Madridu in na Kanarskih otokih. Vse to so kraji, ki so popolnoma spremenili moj pogled na košarko in življenje."

Košarkarski zvezdnik je ob tem še povedal, da v kolikor ne bi bil košarkar, omenjenih krajev zagotovo ne bi obiskal. "Zato pozivam vse, da zaigrajo za svojo reprezentanco," je dejal Durant.