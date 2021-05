Anadolu Efes in Barcelona v finalu evrolige

V finalu zaključnega turnirja evrolige v Köln bodo igrali košarkarji Anadolu Efesa in Barcelone. Turki so v polfinalu premagali branilce naslova CSKA Moskvo z 89:86, Katalonci pa so bili boljši od Armani Milana s 84:82.

V nedeljskem finalu se bo Anadolu Efes potegoval za prvi naslov v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju, Barcelona pa za tretjega po 2003 in 2010. Podobno kot prva polfinalna tekma je bila tudi druga napeta vse do konca Barcelona je odločilni koš dosegla pol sekunde pred iztekom rednega časa. Pri rezultatu 82:82 je Cory Higgins zadel z vrha rakete. Barcelona je na zaključni turnir prišla kot prvi favorit, saj je v rednem delu končala na prvem mestu. V zvezdniški zasedbi, eni najdražjih v zgodovini evrolige, so tokrat izstopali Nikola Mirotić z 21 točkami, Nick Calathes s 17, Cory Higgins, ki jih je dosegel enajst, ter Pau Gasol z desetimi. Zmaga ima za Barcelono tudi malce grenkega priokusa, saj se je tri minute pred koncem poškodoval prvi organizator igre Nick Calathes. Z zvinom gležnja je odšel z igrišča in vprašanje je, ali ga bo lahko zdravniška služba v manj kot 48 urah pripravila za veliki finale. Pri Milančanih bi lahko junak postal Kevin Punter. Minuto in pol pred koncem je zadel trojko za izenačenje na 82:82, v zadnjih sekundah pa je zgrešil dva poskusa. Prvega za vodstvo, drugega tik ob koncu z velike razdalje pa za zmago. Tekmo je končal pri 23 točkah. Štirinajst jih je dodalVladimir Micov, 13 Shavon Shields, enajst pa Sergio Rodriguez. Anadolu Efes se bo drugič zapored v finalu potegoval za prvi naslov v najelitnejšem klubskem tekmovanju. Pred dvema letoma v Vitorii - lani se evroliga ni končala zaradi koronske pandemije - je v finalu izgubil prav proti današnjemu tekmecu. CSKA, ki je sedemnajstič v zadnjih osemnajstih letih nastopil na zaključnem turnirju oziroma devetič zapored, je vodil le na začetku tekme z 2:0, a je imel kljub temu v zadnji minuti priložnost za zmago. V zadnji četrtini je namreč nadoknadil 21 točk zaostanka iz tretjega dela igre. icon-expand Johannes Voigtmann in Vasilije Micić FOTO: AP Rusi so se v 37. minuti, ko je moral zaradi petih osebnih napak parket zapustiti najboljši posameznik Anadolu Efesa Vasilije Micić, približal na 81:76. Nato na 83:80 in dobro minuto pred koncem na 87:86. Will Clyburn, MVP F4 2019, je imel v zadnji minuti dva meta za vodstvo CSKA, vendar poskusa za tri točke nista zadela cilja. Tako je ostal pri 26 točkah ob metu 9:9 za dve točki in 1:6 izza polkroga. Sedemnajst točk je za rusko zasedbo dodal Daniel Hackett, 15 pa Iffe Lundberg. Pri zmagovalcih je Vasilije Micić dosegel 25 točk (6 podaj), 15 jih je prispeval Rodrigue Beaubois, enajst pa Shane Larkin, ki je v zadnjih sekundah postavil končni izid s črte prostih metov.