Anadolu Efes na derbiju v Moskvi potrdil prvo mesto

V tej sezoni izjemni Shane Larkin je bil prvi akter gostov ob prestižni zmagi, s katero je Efes potrdil prvo mesto na evroligaški lestvici. V slabih 36 minutah je dosegel 23 točk, zadel je štiri od devetih poizkusov za tri, dodal pa je še štiri asistence. S klopi se je izkazal tudi Vasilije Micić. 26-letni Srb je zabeležil 19 točk in je imel celo nekoliko višjo indeks kot (24) kot 27-letni ameriški organizator igre (21). Na drugi strani je Mike James vpisal 20 točk, pet manj jih je dodal Johannes Voigtmann. Efes je sedaj pri 20 zmagah in le treh porazih. Na drugi strani ima CSKA razmerje 16:7. Poraz Rusov so izkoristili pri Realu. Beli balet je v španskem derbiju doma ugnal Baskonio. V pravi srhljivki soAnthony Randoph in soigralci slavili s 70:69. Zlat slovenski reprezentant iz evropskega prvenstva 2017 je v 18 minutah dosegel šest točk. Igralec srečanja je sicer bil Trey Thompkins z 20. Madridčani so sedaj sami na drugem mestu, a bi jih z morebitno zmago v sredo lahko ujela Barcelona. Na delu je tokrat bil tudi nekdanji član Koper Primorske Žan Mark Šiško, ki je z Bayernom klonil na gostovanju pri Asvelu. V dobrih 11 minutah igre je vpisal šest točk, zadel je vse tri mete za dve točki, ob tem pa je zgrešil en poizkus za tri.