Analiza: napredek Dončića v številkah, letos izjemen pri metu iz vseh con igrišča

Kje še je napredoval? Če primerjamo uspešnost zadetih metov z vseh devetih delov napadalne polovice igrišča (glej desno grafiko na spodnji sliki Sofascore), lahko hitro opazimo, da se je Dončić v tej sezoni precej izboljšal pri metu z različnih delov igrišča. V primerjavi s prvo in drugo sezono v ligi NBA je močno napredoval predvsem pri metih z leve polovice igrišča v delu med raketo in črto, ki označuje met za tri točke. To je najverjetneje posledica treninga prodora v levo stran igrišča in obvladovanja žoge z levico, sicer njegovo po naravi šibkejšo roko. Poglejmo si, kaj pravijo podatki Sofascore. V prvi sezoni je Dončić iz tega območja metal 32,7-odstotno, v drugi 27,8-odstotno, v aktualni pa že 48,4-odstotno.

Očiten napredek je opazen tudi na desni polovici, kjer ima kar 55-odstotno uspešnost zadetih metov, kar je občutno bolje kot v pretekli sezoni, ko je iz te 'cone' metal le 32-odstotno. Sicer pa je opazen še en element igre, ki ga je Luka v aktualni sezoni v primerjavi s preteklima precej izboljšal. To je met za tri točke. V aktualni sezoni je vseh treh glavnih 'conah' meta tri točke (glej sliko Sofascore) nad 36 odstotki uspešnosti zadetih metov (36,0 %; 36,7 %; 40 %). Za primerjavo: v krstni sezoni 2018/19 je bil precej manj uspešen, in sicer je v treh glavnih 'conah' meta za tri točke metal 32,5-odstotno, 31,7-odstotno in 29,1-odstotno. Podobno uspešen je bil tudi v sezoni 2019/20, in sicer 36,2-odstotno, 31,2-odstotno in 27,2-odstotno.

Uspešnost zadetih metov se dviguje

Dončić je po 44 odigranih tekmah v tej sezoni odličen pri metu iz igre. Statistični podatki govorijo o tem, da je iz sezone v sezono napredoval pri skupnem metu iz igre (42,7-odstotno; 46,3-odstotno; 48,6-odstotno). Izboljšava je najbolj očitna pri metu za tri točke, ki ga je v primerjavi s prvima dvema sezonama dvignil za dobrih pet odstotkov (v prvi sezoni: 33-odstotno, v drugi 32-odstotno, v aktualni kar 38 %). Že v pretekli sezoni je sicer močno napredoval pri metih za dve točki, podobno uspešen kot lani je tudi v aktualni sezoni (55,6-odstotno).

Je pa malce padel pri prostih metih v primerjavi s preteklo sezono, v kateri je metal proste mete 75,8-odstotno, letos za zdaj malce manj uspešen, in sicer 73,4-odstotno (v krstni sezoni: 71,3-odstotno). Še vedno pa ne blesti le pri zadetih metih in visokem povprečju doseženih točk (v tej sezoni 28,6 točke na tekmo), pač pa je za zdaj identično uspešen kot v pretekli sezoni tudi pri podajah in razigravanju soigralcev: v povprečju namreč beleži 8,8 podaje na tekmo.