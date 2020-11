Annamaria Prezelj odslej v Španiji

Annamaria Prezeljje za novo ekipo zaigrala še takoj po prihodu v Španijo, ko je zasedba Zamarata v 11. krogu španskega prvenstva tekmice s Tenerifa ugnala z 99:84. Prezljeva se je predstavila v dresu s številko 9 in na igrišču prebila dobrih 30 minut. Z metom 10:5 za dve točki ter 7:6 s črte prostih metov je dosegla 16 točk, ob tem pa imela še en skok in štiri podaje. Na svoji drugi tekmi za španski klub je ob porazu 59:76 na gostovanju v Valencii dosegla osem točk in tako že na uvodu pokazala, da bo pomemben člen nove ekipe. Annamaria Prezelj je kariero začela v ŽKK Domžale, kjer danes deluje košarkarska šola z njenim imenom. Pot jo je kmalu vodila v ŽKK Cinkarna Celje, kjer je odigrala tri sezone in osvojila po tri naslove državne in pokalne prvakinje Slovenije ter v sezoni 2016/2017 tudi naslov v mednarodni WABA ligi. Zadnje tri sezone je v dresu Gorzowa preživela na Poljskem. V lanski sezoni je v državnem prvenstvu v povprečju dosegala 10,6 točke, 3,5 skoka in 3,3 podaje v 28 minutah na tekmo, v EuroCupu pa je zbrala po 9,9 točke, 2,9 skoka in 4,3 podaje na tekmo.