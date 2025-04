Anonimna anketa: Igralci lige NBA brez dlake na jeziku o menjavi Dončića

OGLAS

Novinarja spletnega portala The Athletic Sam Amick in Josh Robbins sta tako kot vsako leto po koncu rednega dela sezone izvedla anketo, v kateri sta več kot 150 igralcev lige NBA anonimno vprašala za mnenje glede najkoristnejšega igralca (MVP), podcenjenih in precenjenih košarkarjev, odločitev lige in drugih perečih tem. Nista pa se mogla izogniti najbolj šokantni novici v modernejši zgodovini lige NBA, prestopu Luke Dončića iz Dallas Mavericks k ekipi Los Angeles Lakers. Ob zagotovljeni anonimnosti so se košarkarji razgovorili in postregli z zanimivimi odgovori brez dlake na jeziku.

Igralci NBA sprva v šoku: 'Kaj za vraga?'

Večina igralcev novici o Dončićevem prestopu, ki jo je kot prvi javnosti sporočil ameriški športni novinar ESPN Shams Charania, sprva ni verjela.

"Nisem verjel niti za trenutek, dokler nisem poklical svojega agenta, ki mi je to potrdil," je svoje presenečenje ob novici o menjavi izrazil eden izmed vprašanih. "Svojemu dekletu sem rekel, naj prižge ESPN, in ves čas sem gledal televizijo. Nisem šel spat do 2.30 zjutraj. Mislil sem si: Kaj za vraga? Charanii sem poslal zasebno sporočilo in vprašal, ali so mu vdrli v telefon," je svoj prvi odziv opisal drugi košarkar.

Spet drugi so bili prepričani, da gre za šalo: "To je najbolj nora poteza, kar sem jih kdaj videl pri prestopu. Kot vsi drugi sem mislil, da gre za šalo." Nekateri pa so menili, da je to taktična poteza lige. "Mislil sem, da NBA to počne, da bi si dvignila gledanost." Vsi pa se zavedajo, da je šlo za potezo zgodovinskih razsežnosti v ligi NBA. "Bil sem presenečen. Ko sem izvedel, sem igral na tekmi, povedal mi je navijač, ki je sedel ob igrišču. To je eden takšnih trenutkov, ki jih ne nikoli ne pozabiš. Tako kot na primer, ko je umrl Michael Jackson ali ko so se zgodili napadi 11. septembra."

'Če lahko menjajo Dončića, je kdo sploh varen?' Marsikateremu košarkarju je menjava dala misliti. Zavedeli so se krutosti posla in se začeli spraševati, kako varna in stabilna je njihova prihodnost v košarkarskem svetu. "V tem tekmovanju se lahko zgodi karkoli. To je posel, vseeno jim je, kdo si. Nihče ni varen. Ni pomembno, kaj počneš in kako to počneš. Če v tistem trenutku ne ustrezaš njihovi viziji, te bodo odslovili, kot da te nikoli ni bilo, zato v tem svetu ne smeš biti preveč čustven." "Če so zamenjali Luko, lahko zamenjajo kogar koli. To kaže, kako čudno NBA vodi to tekmovanje," je bil kritičen eden izmed vprašanih.

"To je ena izmed tistih stvari, ki se zgodijo le občasno. Pravzaprav mislim, da se kaj takega ne bo nikoli več zgodilo. Je pa zagotovo nekaj, zaradi česar so tudi zvezdniki in igralci lige NBA nervozni," se je prelomnosti trenutka zavedal drug. "Ko ne igram za svojo ekipo, sem oboževalec Mavericksov. Sploh nisem vedel, kako to sprejeti, ker se je zgodilo tako hitro ... Presenetilo me je. Zaveš se, da nihče ni nedotakljiv," je menjava dala misliti tretjemu izmed vprašanih.

'Odločitev Mavsov? Neumna.'

Številni igralci so bili v svojih odgovorih izjemno kritični do Mavericksov. Ekipa iz Dallasa je namreč v LA poslala svojega prvega igralca Dončića, ob njem pa še Maxija Kleberja in Markieffa Morrisa, dobili pa so Anthonyja Davisa in Maxa Christieja ter izbor prvega kroga nabora leta 2029. Strinjajo se, da se igralca, kot je Luka Dončić, ne menja, sploh pa ne za tako majhno ceno. "Najslabša odločitev v zgodovini moderne košarke. Grozno," je bil kritičen eden izmed igralcev. Spet drugi je dejal, da je to 'bogokletstvo', tretji je odločitev označil za 'idiotsko', četrti za 'psihotično'.

Anketiranci niso skrivali, da v menjavi niso videli smisla."Dončić je verjetno najboljši igralec v ligi NBA naslednjih 15 let. Mogoče se je nekaj dogajalo v ozadju, česar nismo razumeli, a je nerazumljivo." "Če Mavsi verjamejo, da je to tisto, kar so morali storiti, v redu. Ampak nikoli ne bi zamenjal takšnega igralca in tako mladega. Še posebej ne za to, kar so dobili v zameno. Morali bi poskušati dobiti veliko več. Lahko razumem, kaj so želeli narediti, vendar tega ne bi storil," je razmišljal eden izmed igralcev lige NBA. "To je bil slab dogovor. Zadržati bi ga morali. Luka je generacijski igralec," še menijo košarkarji, nekdo pa je menjavo povzel z naslednjimi besedami: "Odločitev Mavsov? Neumna. Odločitev Lakersov? Odlična."

Drugi verjamejo, da je menjava dobra za obe strani Nekateri košarkarji pa niso tako kritični do Dallasa in menijo, da bi lahko menjava koristila obema ekipama. Strinjajo se, da so Mavericksi z Davisom dobili odličnega obrambnega igralca, a se zavedajo, da se je dolgoročno gledano menjava bolj izplačala Lakersom. "To je bilo dobro za obe strani. Lakersi so dva koraka boljši z Dončićem, Davis pa se bo odlično ujemal z Mavsi. Mislim, da ni menjave, pri kateri bi lahko rekli, da je zmagala samo ena stran." "Jezerniki že imajo svojo novo zvezdo, ker se bo LeBron James čez leto ali dve upokojil, Dallas pa je želel zmagati zdaj in so potrebovali še enega obrambnega igralca. Mislim, da je to zmagovalno za obe strani."

"Menim, da je Dallas kratkoročno dobil dobro menjavo, potem pa se je Davis poškodoval. Dolgoročno gledano so jo bolje odnesli Lakersi in glede na vse, kar se je zgodilo, se jim je menjava bolje izšla tudi kratkoročno. Toda za osvojitev naslova moraš imeti nekoga, ki je odličen v obrambi. To je tisto, kar je iskal Dallas, in vemo, da Luka Dončić to ne more biti." "Če hoče Dallas zdaj zmagati, to ni slaba poteza. Dolgoročno gledano je to morda bolje za Lakerse zaradi Dončićeve starosti," še razmišljajo anketiranci.

'Tudi če ima 200 kilogramov, še vedno bo dosegel trojni dvojček'

Poleg odločitve same so bili košarkarji presenečeni tudi nad tem, kako je vodstvo Dallasa izpeljalo menjavo, in nad njihovimi izgovori, zakaj so se odločili menjati Dončića. V Teksasu so izpostavili predvsem ne najboljšo fizično pripravljenost in vrzeli v obrambni igri, to pa se številnim izmed vprašanih ne zdi dovolj, da bi se odločili za takšno potezo. "Vse, kar so storili in rekli v Dallasu, je bilo usrano. Tako je videti poslovna plat stvari, tem fantom ni mar za nas. S tem so postavili zgled: Zakaj bi vse dal za ekipo, če bodo tako ravnali z mano? Imajo fanta, ki je kandidat za MVP, pa mu sploh ne povejo, preden mu naredijo nekaj takega."

"Ni pomembno, tudi če ima 200 kilogramov. Še vedno bo v povprečju dosegal trojni dvojček s 30 točkami," kritike na račun fizične pripravljenosti zavrača eden izmed vprašanih košarkarjev. "Vem, kaj pravijo o obrambi, toda vsi igralci imajo svoje prednosti in slabosti. In pri Luki to, kar počne v napadu, nadomesti veliko tega, česar ne počne v obrambi. Zato prestopa ne razumem pod nobenim pogojem," spet drugi razmišlja o obrambni igri Dončića.

"Poglejte na to z vidika navijačev Mavsov: popolnoma so ga podpirali, bil je odličen predstavnik mesta Dallas in ga menjajo. In to, kako pomemben je, je jasno že z dejstvom, da nihče ni govoril o tem, da je igralec, kot je Anthony Davis, šel k Mavsom," pa je o pomenu Slovenca dejal tretji.

