Antetokounmpo dobil dvoboj z LeBronom in poskrbel za zmago Jelenov

Giannis Antetokounmpo je v severnoameriški ligi NBA z 32 točkami v domači dvorani Fiserv Forum popeljal Milwaukee Buckse do zmage s 111:104 nad LeBronom Jamesom in Los Angeles Lakersi. Z zmago na tekmi med vodilnima ekipama Zahoda in Vzhoda so se Jeleni povzpeli tudi na vrh lestvice NBA.

Antetokounmpo (levo) prodira ob LeBronu Jamesu. FOTO: AP Giannis Antetokounmpo je točkovnemu zbiru dodal še 11 skokov in 7 podaj, George Hilljih je k zmagi dodal 21 s klopi. Khris Middleton je tokrat zbral 15 točk, Wesley Matthews13, Brook Lopezpa deset. Z zmago je Milwaukee še popravil svoj izkupiček na vrhu vzhodne konference, saj ima pet tekem naskoka pred tekmeci in ob 25 zmagah le štiri poraze. LeBron Jamesje na drugi strani za Los Angeles Lakerse dosegel trojni dvojček z 21 točkami, 12 skoki in 11 podajami, prvi strelec gostov pa je bil Anthony Daviss 36 točkami, ki jim je dodal še deset skokov. Jezerniki kljub porazu ostajajo na vrhu zahodne konference s 24 zmagami in petimi porazi.