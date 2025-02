Antetokounmpo dobil obračun MVP-jev proti Jokiću

Na drugi stran ni pomagal trojni dvojček srbskega zvezdnika Nikole Jokića , ta je vpisal 32 točk, 14 skokov in deset asistenc. Za trikratnega najkoristnejšega igralca lige je to 27. trojni dvojček na 53 tekmah letos. Jamal Murray je za Denver dodal 20 točk.

Denver je na gostovanju pri Milwaukeeju vpisal 21. poraz v sezoni v Milwaukeeju. Giannis Antetokounmpo , dvakratni najkoristnejši igralec lige NBA, je vodil Bucks do zmage z 28 točkami, 19 skoki in sedmimi podajami. Brook Lopez je prispeval 22 točk, Damian Lillard pa 19.

V Orlandu se je sinoči razigral Stephen Curry in dosegel 56 točk v zmagi Golden State Warriors nad Magic s 121:115. Curry je zadel 12 metov za tri točke, v tretji četrtini pa sam nasul več točk (22) kot celotna ekipa Orlanda (21) in izničil zaostanek 14 točk. Za bojevnike je to peta zaporedna zmaga. Quinter Post je dodal 18 točk, Draymond Green pa 12. Pri Orlandu je bil razigran Paolo Banchero z 41 točkami, Franz Wagner jih je dodal 27.

Ekipi s slovenskim pridihom sta v zahodni konferenci lige na tretjem oziroma četrtem mestu. Oklahoma City Thunder suvereno vodi z izkupičkom zmag in porazov 47-11 pred Memphis Grizzlies (38-20), Denver Nuggets (38-21), Los Angeles Lakers (36-21) in Houston Rockets (37-22).

Uspešni so bili tudi nekdanji soigralci Dončića pri Dallasu, Mavericks so doma s 103:96 ugnali Charlotte Hornets. Kyrie Irving je vpisal 25 točk, od tega 18 v drugem polčasu, in pobral devet skokov. Moses Brown je dodal 20 točk in 11 skokov. Mark Williams je pri sršenih dosegel 26 točk ob 16 skokih, Miles Bridges pa 20 točk ob 12 skokih. Charlotte je doživel peti zaporedni poraz in 16. na zadnjih 19 tekmah.

Na edini preostali tekmi večera je New Orleans s 124:116 odpravil Phoenix Suns. Za pelikane je to bila tretja zaporedna zmaga, za sonca pa tretji poraz po vrsti. Zion Williamson je s svojim prvim trojnim dvojčkom v karieri vodil New Orleans do zmage. Vpisal je 27 točk, 10 skokov in 11 asistenc. CJ McCollum je dosegel 19 točk. Phoenix je v prvem polčasu nadoknadil zaostanek 18 točk, tudi vodil po treh četrtinah, a so bili v zadnji bolj zbrani gostujoči košarkarji. Devin Booker je pri Suns dosegel 36 točk in devet podaj, Kevin Durant je dodal 28 točk.