Antetokounmpo dosegel 19 skokov ob zmagi Milwaukeeja

Cleveland Cavaliers, tretji na vzhodnem delu, so v Miamiju premagali Heat s 121:84, Minnesota Timberwolves, tretji na zahodnem delu, pa doma Golden State Warriors s 114:110.

Košarkarji Philadelphie 76ers so v gosteh s 121:107 premagali četrto ekipo na zahodu, Los Angeles Clippers, druga ekipa iz Los Angelesa, Lakers, pa je Indiana Pacers ugnala s 150:145. Peti na zahodu so New Orleans Pelicans, ki so s 114:101 v Detroitu porazili Pistons.

Slovenski zvezdnik Luka Dončić bo novo pomembno tekmo v boju za končnico igral v noči na torek po srednjeevropskem času, ko bodo njegovi Dallas Mavericks gostovali v Salt Lake Cityju proti Utah Jazz.

Izidi:

Detroit Pistons - New Orleans Pelicans 101:114

LA Clippers - Philadelphia 76ers 107:121

Miami Heat - Cleveland Cavaliers 121:84

Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder 118:93

Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 114:110

Los Angeles Lakers - Indiana Pacers 150:145