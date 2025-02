Antetokounmpo: Ko sem slišal za menjavo, sem mislil, da gre za lažno novico

"Mislil sem, da gre za lažno novico ... To je noro," je svoj prvi odziv pojasnil Giannis Antetokounmpo in dodal: "Velikokrat sem igral proti Luki in AD-ju ter vsem ostalim igralcem, ki so bili vključeni v menjavo. A to je svet, v katerem živimo. To je posel in razumeti morate, da nihče, res nihče ni varen, tudi če je petkrat izbran v najboljšo peterko lige NBA, 25-letnik, fant, ki se je pred sedmimi meseci uvrstil v finale, fant, ki je vodil ligo v številu točk na tekmo, fant, ki je v glasovanju za MVP zasedel drugo ali tretje mesto, fant, ki je enkrat dosegel 70 in nekaj točk, fant, ki je dosegel 60 trojnih dvojčkov, fant, ki zna igrati košarko, večkratni član prve peterke tekme vseh zvezd ... Nisem tukaj zato, da bi govoril o Luki in o tem, kako dober je, mislim, da vsi na svetu vedo, da je eden najboljših igralcev v ligi."

"Na koncu dneva, to sem povedal že v preteklosti, te ocenjujejo vsak dan. Ničesar ne jemlješ za samoumevno. To, da lahko greš na igrišče, oblečeš dres in zastopaš svojo ekipo, ni samoumevno. To, da si tam in predstavljaš svojo družino, ni samoumevno. Vsako sekundo, ko igraš na tekmi lige NBA, obožujem in poskušam igrati z veseljem. Hkrati pa razumem košarkarski posel in vem, da morajo ekipe včasih narediti poteze, ki so dobre za njihovo organizacijo in njihov položaj. Toda to je obojestransko. Ne moremo imeti dvojnih meril. Ko ekipe naredijo najboljše poteze zase, da bi osvojile prvenstvo in ko gre igralec v drugo ekipo in verjame, da lahko osvoji prvenstvo, ne moremo te osebe križati in reči, da ni zvesta in da ni ravnala pravilno ter da je vse razočarala. Zgodovina je pokazala, da moraš narediti tisto, kar je najboljše zate in za tvojo družino. Narediti moraš tisto, kar je najboljše za zmago," je še pojasnil Giannis, ki se bo z Luko v novem dresu prvič pomeril 14. marca, ko bodo Lakersi gostovali v Milwuakeeju.